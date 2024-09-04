深圳灣車墮海｜專家估計肇事車跳起或翻滾墮海　4呎高欄杆合安全

駐守深圳灣口岸的46歲海關關員，周一（2日）晚上駕車上班途中，在深圳灣大橋意外失事，衝越4呎高橋邊欄杆，連人帶車飛墮兩米深海底，被救出送院後證實不治。有汽車專家今日（4日）在電台節目受訪談及意外原因，估計肇事車輛碰撞後跳起，或翻滾飛墮落海，但認為現場欄杆高度合乎安全，形容今次意外是「始料不及」。



一名海關關員9月2日晚上駕車上班途中，在在深圳灣公路大橋失事，連人帶車墮入2米深海底。事發後橋面遺下一個損毀的信息顯示屏和支架。（ 資料圖片/李家傑攝）

香港汽車工業學會會長李耀培今日（4日）在港台節目《千禧年代》表示，估計墮海原因有兩個，分別為跳起(Jumping)及翻滾(Roll-over)。

李耀培解釋，私家車重心低，即使車速再快，亦難以越過4呎高的欄杆，根據現場相片，橋面有信息顯示屏損毀，故他估計該車有可能撞到該顯示屏後，令顯示屏變成「跳台」，導致私家車「跳起」越過欄杆。

警方指現場放置的信息顯示屏，在事發時已熄機，並無運作。(李家傑攝)

至於另一個可能性，李耀培指觀察到涉事汽車為較高身的「SUV（運動型多用途車）」，而且左前輪在汽車墮海前已飛脫在橋面，亦即是汽車在事發一刻，左前方只餘下不會轉動的軸心，估計汽車在物理慣性影響下，向左翻滾。由於SUV較高身，有可能翻滾到橋邊時，欄杆反而「墊高咗佢」，令汽車墮海。

涉事汽車左前轆脫落，遺下在在橋面。(李家傑攝）

被問到大橋欄杆高度有否問題，李耀培指，一般撞車方式主要分為3種，包括直撞、側撞及旋轉式，而大橋欄杆都有經過相關安全性測試，以確認欄杆可否吸震、會否斷成兩截、會否凹陷以保護汽車。

李耀培又指，一般欄杆都「好難遇到」汽車跳起或翻滾情況，形容今次意外是「始料不及」，有「諗唔到嘅嘢」發生。他又指，現時大部分車輛泵把的高度都在4呎之下，再加高防撞欄的話，對下方保護會減少，故一般欄杆高度固定為4呎。

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