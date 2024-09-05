颱風摩羯｜港鐵金鐘站傍晚人流未見擠擁　巴士站候車乘客寥寥可數

天文台今日下午2時45分已預告下午6時20分改掛八號風球，有上班族可以提早放工。接近六時，港鐵金鐘站內人流與平時繁忙時間相若。荃灣綫與港島綫月台人流一般，而東鐵綫及往南港島綫月台則較為多人，有職員在場舉牌，稱實施人流管制，指示行至較前位置上車。



天文台於6時20分改發8號風球，下午近六時，港鐵金鐘站內乘客人流不算太多。(吳綽詩攝)

張小姐要在金鐘轉乘東鐵線，她表示平時6點放工，今日因颱風早了一個鐘、5點放工，覺得沿路搭地鐵「迫啲但可接受」，因為部分人四點已放工，「去咗一浸。」

陳小姐從上環出發，也在金鐘轉東鐵線，她指公司安排了提早兩小時放工，即4時30分，她說車站及車廂人流都與平時差不多，尚算暢順。

今日近六時，港鐵金鐘站內乘客人流不算太多。(吳綽詩攝)

林先生在金鐘放工、搭東鐵線，他表示「話就話早兩個鐘收工，但最後而家先收工。」至於車站人流，他亦表示與平時差不多。

另外，在金鐘巴士總站人流疏落，大部分站頭只有零星市民排隊。各條巴士路線仍維持服務，乘客表示，班次與平時差不多。

金鐘巴士站候車乘客疏落 部分公司安排員工提早放工

住馬鞍山的藍先生6點準時在金鐘收工，他表示公司沒安排早收，但他不介意，「因為都風平浪靜，仲有車搭」。他指候車人龍與平時差不多，認為「好多公司早走，早走可能反而迫少少。」

藍先生表示公司沒安排早收，與平時一樣6點準時在金鐘收工。(吳綽詩攝)

金鐘巴士總站6 點放工時間乘客疏落。(吳綽詩攝)

劉小姐乘巴士回香港仔，亦沒有早收，她表示公司容許早走，但「做完啲嘢先準走，做唔得完加嘛」。她續指「唔OT已經好好」，平時八、九點才回家，更加少人搭車；現在走也比早收的人沒那麼迫。

住將軍澳、從事房地產的張小姐表示，排隊等車的人少了，估計部分公司早收工。她指公司指引是掛八號風球才可離開，因此與平時6點放工時間差不多，覺得沒什麼關係。