颱風摩羯｜調查指300工友8號波要上班　搭的士500元沒津貼變白做

颱風摩羯吹襲本港，大部分打工仔獲放半天假，但運輸、保安等行業仍要上班。勞工處5月修訂「惡劣天氣及『極端情况』下工作守則」，僱主應提供交通接送或津貼。勞聯於今年7月至8月訪問的642名工友，約一半人表示8號風球要上班，約3成受訪者表示僱主沒有就惡劣天氣提供交通津貼或接送。



勞聯主席、立法會議員林振昇認為，勞工處指引體貼僱員需要，但執行情況有問題，希望勞工處加強宣傳，以免工友因「搭的士返工白做」。



有調查指300受訪工友8號波要上班，搭的士500元沒津貼變白做。(潘耀昇攝)

勞工處今年5月修訂「惡劣天氣及『極端情况』下工作守則」，如僱員8號風球、沒有公共交通工具下要上班，僱主應提供交通津貼或接送。勞聯調查顯示，約3成受訪者表示僱主沒有就惡劣天氣提供交通津貼或接送。

林振昇表示，有工友雖有交通津貼，但公司「畀唔足，求其畀100元」，認為較好的做法是安排接送或實報實銷。（資料圖片/蘇煒然攝）

勞聯主席、立法會議員林振昇表示，指引雖然沒寫明金額，但僱主仍應提供津貼。他舉例，曾有工友反映，的士因為颱風收「海鮮價」，車費索500元，公司沒給津貼，變相有半日白做。他又說，亦有工友雖有交通津貼，但公司「畀唔足，求其畀100元」，認為較好的做法是安排接送或實報實銷。

另外，林表示有16%受訪者無法上班而被公司調動年假或扣減工資，亦是違反指引。他補充，扣人工的情況較少，較多是扣減年假，例如有工友因未能乘車返工，被僱主通知當日當作是年假。他強調，有薪年假是較早就安排，而非單方面打個電話通知。

他認為修訂指引能體貼僱員需要，但執行情況有問題，勞工處應抽取重點加強宣傳。另外，有32.5%受訪者稱僱主有發放高於正常工資的津貼，他亦認為惡劣天氣上班最好應有較高工資。