摩羯落波返工｜全日風假落空有打工仔「預咗」　有人稱返工好緊要

摩羯吹襲本港，8號風球生效逾18小時，天文台於今午（6日）12時40分改掛三號風球，不少打工仔即要返程上班。中午12時許，上班族逼爆港鐵金鐘站，有人表示風暴期間仍需在家工作；亦有人指賺了半日假補眠，對於中午要上班略感可惜，「不過都預咗。」



另一邊廂，部份提早上班市民顯得輕鬆，有打工仔讚揚天文台預告落波時間，讓他可避開人流高峰期。亦有人不希望再有颱風襲港，「唔好喇，返工好緊要㗎，打風冇人工嘛。」



▼9月6日摩羯襲港8號風球改3號風球 金鐘站情況▼



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記者於上午11時許抵達港鐵金鐘站，當時天文台仍掛八號風球，站內人流疏落，部份店舖依然關門。至天文台改掛三號風球後，港鐵恢復正常服務班次，不少市民陸續開始上班，中午約1時許，金鐘站內人頭湧湧，部分列車滿載；站內的店舖亦陸續開門。

清潔業打工仔家中休息賺了半日

從事清潔業的陳先生直言，今次颱風「無乜料到」，今早風假則留在家中休息，賺了半日假期。對於中午要上班、沒有全日颱風假，會否感可惜？他指「都有少少，不過都預咗。」

從事工程業的周先生則認為，沒有全日颱風假亦不感可惜，「落咗波咪翻工，都無咩所謂。」不過，他亦認同今次「賺咗風假」，因為「可以訓耐少少。」

周先生則認為，沒有全日颱風假亦不感可惜，「落咗波咪翻工，都無咩所謂。」（任葆穎攝）

部份人颱風來襲仍需WFH

鄭小姐從事法律行業，她指即使颱風假仍需「WFH」（在家工作），但由於今個星期才開始上班，因此沒有特別的感受。謝先生同樣需在家工作，因自己經營生意，沒有太大感受。他亦認為今次風勢較弱，又指今次天文台的安排尚可接受，「提早知道幾時掛八號同落波，時間都比較充裕。」

有市民不希望打風︰「唔好喇，返工好緊要㗎，打風冇人工嘛。」（歐陽德浩攝）

上班族︰打風冇人工嘛

天文台於今早9時20分，宣布將在中午12時40分改發三號強風信號。將軍澳站早上約11時人流並不多，站外的7-11便利店仍然保持關門，但已有零星的上班族提早上班。其中一名市民認同天文台的落波時間，並直言超強颱風摩羯「冇乜料到」。

市民通常準備豐富的節目迎接風假，他沒有具體透露昨夜的活動，只稱並沒有睡覺，渡過了「刺激又難忘」的一夜。被問到會否期待再有颱風襲港，他則笑說︰「唔好喇，返工好緊要㗎，打風冇人工嘛。」

市民讚天文台預告落波時間 得以提早出門

直至天文台於中午準時改發三號強風信號，平日大批上班族轉車的九龍塘站，觀塘線的月台人流逐漸增加。有前往佐敦上班的市民指，今早10時已起床關注颱風消息，並讚揚天文台預告落波時間，讓他得以避開人流高峰期，特意提早出門。