颱風摩羯｜改掛3號波前　有打工仔已提早出門：早掛遲掛都有人鬧

超強颱風摩羯今早（6日）9時於本港400公里外集結並向西移動。天文台決定於中午12時40分改掛三號風球。



有打工仔就認為「早掛遲掛都有人鬧。」今次已多賺一個上午補眠；也有人理解天文台決定，且現時不少公司轉做Work From Home（在家工作），對打工仔未必可以受惠太多。



+ 2

八號風球下，港鐵提供有限度服務；惟不少打工仔在早上11時許已準備上班。（郭梓謙攝）

任職物流公司的陳先生，今早11時30分左右已到港鐵天水圍站等候接駁巴士。

他笑言，打八號風球「個個都唔想返工」，至於天文台決定於中午12時40分改掛「三號波」，他就認為「早掛遲掛都有人鬧，可以（接受）嘅」畢竟可以多睡一會。

而他決定早於12時40分等巴士，則是為了稍後的上班人潮。

李先生認為，即使掛上八號風球，但「在家工作」模式盛行下，打工仔仍要工作。（郭梓謙攝）

同樣提早上班的李生就指，天文台都是按風向、速度決定，所以理解決定。他又認為，「Even 八號風，你都係Work From Home，唔存在打風就可以去玩。」

對於前天文台助理台長梁榮武說，天文台不可能每次都準確預測，李生就笑指，外國都有不少儀器、網站，「香港係咪設備上都可以再update吓？」