颱風摩羯轉3號波　渠務、屋宇署即巡街道地盤　檢視潛在風險樹木

天文台今日(6日)中午12時40分改發三號強風信號，發展局表示，渠務署、各樹木管理部門、屋宇署等隨即作特別巡查，檢查並清理因強風吹下樹葉及沙泥等引致淤塞的渠道，以及識別強風過後有潛在風險的斜坡、樹木和構築物，以保障公眾安全。



發展局下午在社交媒體發文表示，轄下部門及其他相關政府部門在改發三號強風信號後，啟動特別巡查。其中渠務署已展開巡查全港約240個容易淤塞地點、主要河道及渠道的排水情況，如有需要會立即清理，以確保排水系統運作暢順，減低日後水浸風險。

至於人流及車流密集地點的斜坡，包括擋土牆，發展局表示各政府部門亦正全面視察，並會進行所需工程以消除安全隱患；而各樹木管理部門除了移除已倒塌樹木，亦針對高人流車流的地點，檢查並處理有潛在風險的樹木，包括穩固樹木，修剪樹木的懸吊斷枝及移除根基不穩的樹木等。如果清理需時，部門會圍封有潛在危險的樹木，讓市民保持安全距離，免生意外。

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另外，屋宇署正巡視各區主要街道，以辨識鬆脫招牌、棚架 、窗戶、或受損毀建築物所帶來的安全隱患。如樓宇業主無法即時跟進潛在危險個案，部門會安排政府承建商即時處理。屋宇署亦巡查私人建築地盤，並提醒註冊承建商及註冊建築專業人士檢查棚架及其他設施 。

發展局提醒，土地擁有人、樓宇業主、物業管理人員及地盤承建商亦應盡快檢查轄下構築物、樹木、排水渠、斜坡和擋土牆、建築地盤等，並進行適當的風險緩減工作，免生意外。

發言人亦向所有在颱風期間緊守崗位、致力為市民服務的政府部門同事及承建商人員致謝。發展局呼籲市民外出時保持警覺，盡量避免在樹下或招牌下，以及斜坡附近或出現石屎剝落現象的構築物下長時間逗留。市民如懷疑樹木有安全問題或構建物（包括招牌）有下墮危險，以及其他可能對公眾安全構成威脅的事宜，可即時致電熱線1823或透過手機應用程式 (Tell me@1823) 向政府報告。