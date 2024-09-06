舒適堡結業｜消委會稱高度關注：暫接獲34宗投訴　涉及逾190萬元

舒適堡Physical健身中心，宣布即日（6日）起暫時全線結業，以待重整新業務。消費者委員會表示高度關注連鎖健身中心「舒適堡」暫時全線結業的消息，截至下午4時，共接獲34宗有關今次事件的投訴，涉及總金額1,902,575元 。



消委會促請有關商戶盡快主動聯絡受影響的客戶，公布如何使用未兌換服務之後續安排。消費者亦可先準備好相關消費交易紀錄，如合約、單據、信用卡存根、與商戶的書信往來等，方便跟進和處理。



舒適堡暫時全線結業，消委會稱截至今日(6日)下午4時，共接獲34宗有關投訴，涉及總金額1,902,575元 。(資料圖片)

舒適堡位於旺角荷里活商業中心分店未有開門。（郭梓謙攝）

如消費者希望保持會籍 可待新公司公布相關安排

消委會建議，如消費者仍希望保持其會籍，建議可等待新公司公布相關安排，並看清楚合約條款和細則，再作決定；若消費者不同意接受由新公司所提供服務或可能出現的條款變更，舊商戶及接手後的新公司有責任向消費者退款。另外，舊商戶及新公司須遵循《個人資料（私隱）條例》，在轉移客戶資料予新公司作銷售用途前，應先徵詢客戶同意；

此外，若消費者不願意保持其會籍，要求即時進行退款，並是以設有退款機制之付款方法預繳費用，例如信用卡，可聯絡信用卡發卡公司及填寫指定表格，要求代為向商戶銀行討回預繳但尚未使用服務之款項，但最終能否成功取回款項視乎多種因素，包括簽賬日期及是否以信用卡分期付款等。

有38年歷史的舒適堡Physical健身中心9月6日起暫時全線結業，在太古康怡分店，有路經市民窺探內部情況。(廖雁雄攝)

商戶若未能成功易手 消費者有機會無法兌現已購買的產品

消委會提醒消費者留意，商戶若未能成功易手，一旦遇上商戶結業或其他不可預計的情況，消費者作為無抵押債權人，有機會無法兌現已購買的產品或服務、取得賠償或退還預繳款額及按金。

另外，消委會指出預繳式消費存在一定的風險，所以在決定購買前要三思。如必須預繳費用，應盡量減少預繳金額，以減低一旦商戶結業之損失。消費者不要輕信職員的口頭承諾，並在與商戶訂立合約時，要求詳列相關服務內容，包括未能提供服務的取消條款、已繳及未付款項的安排等，同時妥善保存所有相關紀錄，例如報價單、合約或收據等重要資料，有助日後出現爭拗時提供佐證。