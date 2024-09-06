舒適堡結業｜旺角分店落閘　三個月前簽約會員：本來預玩一年半載

有38年歷史的健身中心舒適堡（Physical ）在無預警情況下公告暫時全線結業，以待重整業務。《香港01》記者下午到舒適堡於旺角荷李活商業中心的分店視察，發現店舖已經落閘，單位內沒有任何員工；惟短短一小時內，已有十數位會員到上址查詢。



有會員就指，3個月前以約一萬元簽下10年會籍，即使有心理準備都未預料到舒適堡如此快會結業「（抱住）玩一年半載嘅心態，點知只係3個月左右。」



有會員上門查詢 望追討相關金額

三個月前簽下10年會籍的陳小姐透露，當初支付約一萬元簽約。她說，舒適堡一方未有提前通知會結業，今早看到報導才知道有關消息，故上門打算向員工查詢，尋求解決方案，並希望成功追討金額。

三個月前簽下10年會籍的陳小姐透露，當初支付約一萬元簽約。她說，舒適堡一方事前未有通知會員結業，今早看到報導才知悉結業消息。（郭梓謙攝）

陳小姐指，起初加入成為會員前，先以一千元入會試玩3個月，在試玩期差不多完結時，便收到員工推銷「十年制會員」計劃。陳小姐又說，當時有聽到坊間傳舒適堡的結業消息，但員工僅稱「日日都咁傳㗎啦！」

她又說，當初有料到舒適堡將會結業，但從未想到簽約後僅3個月便在無預警下結業。「玩一年半載嘅心態，點知只係3個月左右！」

舒適堡位於旺角荷里活商業中心分店已關門，也沒有張貼結業告示，僅有「颱風下分店安排」告示。（郭梓謙攝）

有市民認為舒適堡結業有跡可尋

會籍尚有3年左右的陳先生就指，已有近兩個月沒有到分店健身。惟今早收到結業消息後上門希望查證，因為看到舒適堡於公告稱有「白武士」將會救場，故希望了解會否有進一步營運安排；卻未料分店僅貼上「八號風球告示」。

他認為，舒適堡結業有跡可尋，因為即使旺角分店會員數目有上升，但規模卻從過去佔地3層，縮至如今一層，又於早兩個月棄租「專用升降機」。另外他又在兩個月前經常收到員工推銷說要更新合約，加推新優惠再續會等說辭，當時已意識到有可疑。

除了縮減規劃，陳先生形容舒適堡的質素每況愈下，「預咗佢hea（敷衍）啦，淨係識拉客，就算近一兩個月都係見佢不停搵啲舊客入會，啲教練做得好差劣，成日喺度拉客、設施壞又唔整，都覺得佢開始『本䠋』！」

十年前成為會員 近年買入逾百張瑜珈套票 仍有80多張未用

對上星期才到長沙灣分店健身的馬小姐指，上星期分店仍沒有異樣，課堂照常繼續。她透露，自10年前成為舒適堡會員，並在疫情前成為「永久會員」，並以購買要價四十多元的瑜珈套票為主，前後共買入百多張，至今仍有八十多張未用。

她向記者透露說，最初幾年間只分期購買會籍，其後有員工向她推銷指，支付一次性兩萬元即可成為永久會員。馬小姐指，當初未有疑心，因為舒適堡過去一直以此方式推銷。結果兩個月後，又再向她推銷會員，分期支付萬五元；兩次下來一共支付逾三萬元。

對於舒適堡無預警結業，她稱雖然感到「突然」，然而「執完一間又一間，心裡都有幾成（心理準備）。」馬小姐指，今日同樣打算上來追討跟進，因為舒適堡稱會有後續安排，但至今沒有受到任何訊息。