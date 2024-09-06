舒適堡Physical結業｜網傳合併 Square Fitness：惡意攻擊非屬實

有38年歷史的舒適堡Physical健身中心，宣布即日（6日）起暫時全線結業，以待重整新業務，網頁已無法進入。有網民在一個「聲討Physical(舒適堡）大聯盟請問舒適堡公理何在？我們用錢買回來的票為何不能選擇？還我們公道！退錢！」的Facebook群組發帖文，指有內幕消息，明天舒適堡會與另一間健身公司Square Fitness「全面戰略合併」。



Square Fitness回覆《香港01》查詢時表示，消息不是屬實，網上傳言為「純粹惡意攻擊」，他們會保留追究權利。



有38年歷史的舒適堡Physical健身中心9月6日起暫時全線結業，在太古康怡分店，有路經市民一窺內部情況。(廖雁雄攝)

舒適堡今日發出公告，指新公司正積極與集團各分店的業主緊密磋商，及洽談租用原址的安排。達成共識後，有關分店將即時重開為會員提供服務，呼籲顧客耐心等候。舒適堡又稱，38年來一同見證香港濟盛衰，「無奈未能陪大家走到最後，這實在是一個萬分無奈的痛苦抉擇」。

舒適堡發出公開通知。（官方圖片）

Facebook 有名為「聲討Physical(舒適堡）大聯盟請問舒適堡公理何在？我們用錢買回來的票為何不能選擇？還我們公道！退錢！」的公開群組，有成員發帖文指，「內幕消息 明天physical同square全面戰略合併」，又指是「幕後搞手就係林姓高層 原班人馬繼續 詐騙」

不過就有網民質疑消息的真偽。《香港01》聯絡了Square Fitness，查詢有關傳言是否屬實，Square Fitness指網上流傳消息不是屬實，而是純粹惡意攻擊，公司亦都會保留追究權利。

有網民發帖文指，「內幕消息 明天physical同square全面戰略合併」，又指是「幕後搞手就係林姓高層 原班人馬繼續 詐騙」

強積金管理局日前表示，舒適堡未為約740名員工繳交今年6月及7月份的強積金供款及附加費，涉款總額約300萬元。成員保障及服務部專責處理有關涉嫌違反強積金條例規定的情報及個案，並設有機制，要求受託人每月通報懷疑拖欠供款個案，局方會主動跟進違規個案，致力為受影響計劃成員追討欠款。

積金局呼籲若有員工懷疑僱主未有為他們安排參加強積金計劃，或出現拖欠強積金供款情況，應立即致電積金局熱線(2918 0102)或電郵積金局（mpfa@mpfa.org.hk），以便局方跟進並提供協助。

根據強積金法例，僱主必須準時為每名年滿18歲至64歲的僱員（包括受僱期不少於60日的全職或兼職僱員）登記加入強積金計劃，並依法定期作出供款。為僱員登記加入強積金計劃以及準時供款是僱主的法定責任，每位僱主都必須遵守。根據強積金法例，僱主拖欠強積金供款屬刑事罪行，最高可被判處罰款45萬元及監禁四年。