簡約公屋｜申請人拒編配怎安排？　何永賢︰對唔住喇證明你唔迫切

元朗攸壆路首批簡約公屋明年首季完工入伙，惟屆時租戶或要繳交約1,000元營運費用，引起部份議員擔心基層居民最終拒絕編配結果。房屋局局長何永賢今日（7日）在港台節目《星期六問責》表示，若獲選申請人拒絕編配，單位則會分配予其他申請人。「我哋派咗個單位，但你唔要嘅呢，對唔住喇，可能證明你唔係咁迫切需要。」



何永賢並透露，至今收到約1.1萬份申請，形容踴躍程度超出預期。換言之，即大約2.5個申請人，爭取1個簡約公屋單位。



▼簡約公屋元朗攸壆路選址▼



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簡約公屋收1.1萬份申請 即每2.5申請人爭1個單位

政府推出的首批簡約公屋共提供4,440個單位，今年6月起已接受申請。房屋局局長何永賢今日(7日)在電台節目指，至今收到約1.1萬份申請，形容踴躍程度超出預期。換言之，即大約2.5個申請人，爭取1個簡約公屋單位。

何永賢又指，申請人較多根據習慣性，選擇位於市區的項目，然而在評分過程，若較多申請選擇市區，申請人則需要相當高分才可獲選，因此新界項目的入住機會相對較高。

2024年8月21日，何永賢到簡約公屋攸壆路項目現場參觀樣板單位。（何永賢FB圖片）

簡約公屋營運合約包括交通配套及社福設施

房屋局早前估計，營運3萬個簡約公屋單位的淨開支，約為43.9億元，即平均每個單位需繳交1,000元營運費用。當時局方解釋，簡約公屋的營運合約屬「三合一」，除了清潔保安及維修保養外，亦涉及到交通配套及社福設施等。惟部份議員便擔心高昂的營運費用，將令有需要的基層市民卻步，拒絕編配結果。

房屋局局長何永賢。（資料圖片／陳葦慈攝）

簡約公屋供有迫切需要家庭 拒絕編配將分給其他申請人

何永賢表示，元朗攸壆路首批簡約公屋明年首季完工入伙，預計今年12月可陸續通知獲選的申請人。但被問到若拒絕編配結果，會否影響後來的申請，她則指單位將分配予其他申請人，但不會影響公屋的輪候申請。