簡約公屋｜住新界項目得特別津貼多一倍　房屋局指較多申請選市區

政府推出的首批簡約公屋共4,440個單位，於今年6月起接受申請，其中若申請者只選擇「新界或擴展市區」項目，會有加分。房屋局周二（3日）又宣布，為成功入住簡約公屋者提供一次性特別津貼，其中入住「新界」項目者，可獲入住「津貼或擴展市區」者約雙倍的津貼。



房屋局向《香港01》表示，截至今年8月底，共收到逾10,800份簡約公屋申請表，當中「較多申請者」傾向選擇市區項目，但強調有關特別津貼試驗計劃的安排，包括津貼金額水平的釐定，與申請情況無關。



有立法會議員認為，當局「優待」入住新界簡約公屋者，是因為新界簡約公屋項目地點偏遠，無法吸引申請者，又認為偏遠選址變相要求基層搬離生活圈，無法回應他們的實際需要。



元朗攸壆路「簡約公屋」項目構思圖。（政府圖片）

單人選市區及屯門津貼$1900 選新界元朗及上水得$3850

房屋局周二宣布，成功向扶貧委員會申請由關愛基金撥款8,988萬元，向簡約公屋入住者提供一次性特別津貼，讓他們應付「搬遷的相關開支」，預計21,000戶受惠。

津貼金額以「市區及擴展市區（包括屯門）」及「新界（包括元朗及上水）」項目劃分，按人數增加，介乎1,900元至12,550元不等，其中後者的金額約為前者的兩倍，比如3人住戶居於前者，可獲3,800元，居於後者則有7,600元。

在周二宣布一次性特別津貼當日，房屋局局長何永賢更「親身上陣」，帶領約70位有意了解和申請簡約公屋的市民「睇樓」，參觀元朗攸壆路項目的樣板單位，又向他們分享派津貼這個「好消息」。

房屋局向簡約公屋入住者提供一次性特別津貼，其中「新界（包括元朗及上水）」項目入住者較「市區及擴展市區（包括屯門）」多一倍。（政府新聞處圖片）

9月3日，房屋局局長何永賢帶領約70位有意了解和申請簡約公屋的市民參觀元朗攸壆路項目的樣板單位。（政府新聞處圖片）

選委界江玉歡：又話好搶手 點解咁辛苦呢？

記者向選委界立法會議員江玉歡查詢時，她得悉六人居於新界簡約公屋有12,550元一次津貼，驚訝表示「咁多錢？唔怪得香港（庫房）冇晒錢」。她認同基層搬遷有津貼需要，但認為當局向新界簡約公屋者入住者派雙倍津貼，是因為新界項目吸引力不足，擔心入住率，要以此手段「推銷」。

江玉歡又表示，官員近日不斷宣傳、遊說、搞睇樓團，正正反映新界簡約公屋吸引力有限，「而家派埋錢，又話好搶手，點解咁辛苦呢？」。她又質疑當局若現在用派錢解決新界簡約公屋吸引力低的問題，日後新界的公屋項目有同樣情況出現，是否又要派錢，「如果係咁，簡約公屋同公屋有咩分別呢？」，「（簡約公屋）講咗成年，洗咗咁多錢，係咪重要撼頭埋牆？」

江玉歡強調，基層市民「冇司機、唔搭的士 ；係靠對腳行、要搭公共交通工具」，但當局選址「母雷公咁遠」，變相要基層搬離生活圈。

她又提到不少基層從事飲食業，都是依靠「落場」時間，接送子女放學、買餸等，居於偏遠選址難以做到，期望當局若再推出類似項目，需尋找更多市區選址，才能回應他們的生活需要。

社協施麗珊：申請者因交通問題對新界項目卻步

扶貧委員會上屆成員、社區組織協會副主任施麗珊則表示，當局申請基金時，曾向委員會表示，因為屬新界項目的元朗及上水較為偏遠，交通費較貴，故津貼較多。被問到在申請時與新界歸於同一類的「擴展市區（即屯門）」，為何今次與「市區」歸為同一類，她估計，是由於屯門項目地點較鄰近車站，亦有更多配套。

社協今年2月曾公布調查結果，指有4成低收入人士，拒絕入住新界區的簡約公屋。被問到現時情況，施麗珊說：「一啲啲人，多咗人（願意）轉新界。」她提到不少公屋申請者因為等候「上樓」多時，又擔心選擇「市區」項目，難以與家中有長者的申請者「鬥高分」，故願意入住新界的簡約公屋。

至於堅持不選市區項目的申請者，施麗珊表示，主要是因為交通問題，即使港鐵沙中線、屯門線相繼落成，不少人仍因為交通費較貴而卻步。她又提到，有市民反映，部分新界選址聲稱有小巴到達，但由於並非總站，繁忙時間經常爆滿，若搭巴士，則要花多一倍時間。

施麗珊又提到，港島、九龍的劏房數目合共佔全港近8成，期望當局未來再有同類項目，應尋找更多市區選址，以回應劏房居民的實際需要。她又期望，政府可以多支援需要跨區工作的新界簡約公屋居民，例如津貼交通費，並為原區工作的居民安排原區「上樓」。

房屋局：較多人選擇市區簡約公屋 津貼釐定與申請情況無關

房屋局回覆查詢表示，截至八月底，收到共逾10,800份簡約公屋申請表。當局正在處理有關申請表，故未能提供與選擇地區相關的具體數字，但據目前觀察，比例上較多申請者傾向選擇市區簡約公屋。

房屋局又指，推出特別津貼，是為了協助居民順利入住簡約公屋，故參考了過渡性房屋的經驗，留意到搬到新界所涉及的開支，較搬到市區或擴展市區為多，故此，入住新界項目的津貼金額會較高。特別津貼試驗計劃的安排，包括津貼金額水平的釐定，與簡約公屋的申請情況無關。

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優先申請期完結個半月 多收約700份申請表

翻查資料，首期簡約公屋由6月24日開始接受申請，7月15日或以前為「優先申請階段」。房屋局早前表示，截至7月15日傍晚六時，共收到10,119份申請。由局方最新提供數字可見，自「優先申請階段」完結起，當局最多僅多收約700份申請表。