舒適堡結業｜健身男指早「聞到味」　結業前推銷「$8000玩一世」

有38年歷史的舒適堡Physical健身中心日前宣布全線暫時結業，以待重整業務。有會員向《香港01》表示，早在數個月前，已感覺到舒適堡有經營困難的跡象，又提到屯門分店的冷氣、健身器材等損壞多時都未有人修理。他又提到今年3月起，該分店有人推銷「9800蚊玩10年」，至結業前一周，更有人推銷「8000蚊玩一世」。對於舒適堡聲稱灣仔分店有新投資者，將改名為Healthy品牌營運，他亦對此感到質疑。



舒適堡位於旺角荷里活商業中心分店未有開門，但也沒有張貼結業告示，僅有「颱風下分店安排」告示。（郭梓謙攝）

讀者Wing在2016年起，在舒適堡屯門分店簽健身會籍至今，已有8年。他向記者表示，自今年年初起，已「聞到啲味」。他指，舒適堡一向都會向客人推銷，但今年3月起，屯門分店有教練向他推銷「9800蚊玩10年」，他當時已奇怪，「你夠客嘅話嗰10年你點做呀，你簽得幾多張單」，認為「唔對路」，未有簽約。

舒適堡早前曾推出10年9800元優惠。（Facebook專頁 Physical Fitness 舒適堡）

指推銷「8000蚊玩一世」 惟直接向教練付費

至宣布結業前一周，該店更有教練向他推銷「8000蚊玩一世」，聲稱「包晒瑜珈、Facial」，更奇怪的是，該店當時已不接受信用卡付款，只能向某教練過數，聲稱會協助轉交公司，又向Wing表示相關安排已獲公司批准，他稱「更加驚」。

他又提到，該分店有相熟員工月初向他表示，「點呀你唔續㗎啦嘛，諗清楚先喎」、「如果你可以，斷咗佢先呀，費時佢直接過數，你好難追呀」、「你有冇其他地方啱玩呀，搵定喎」，故他當時已即時停止信用卡自動過數。

分店冷氣、健身器材損壞多時 但未有人修理

Wing又透露，該分店自兩年多前，已有冷氣、健身器材等損壞，「又冇冷氣、威也又斷、啲櫈啲皮又爛晒，有啲機直頭長期用唔到」，他曾多次向職員反映，但職員僅表示，公司未有相關安排。

Wing向記者表示，他最近簽的一張合約是30個月多送6個月，他現時已繳完有關費用，尚有送的3個多月會籍，故損失不大，但他不滿舒適堡結業前亳無通知，「我唔理你有冇白武士，係真係假都好，我覺得你要有個通知畀客人」，「咁大個project，係咪應該一早傾晒呢」，質疑舒適堡結業是早有預謀，斥其行為等同欺詐，要求舒適堡給顧客一個交代。

質疑白武士身份 即使有人接手亦不會再續約

日前舒適堡表示，新投資者與灣仔分店的業主達成初步共識，新公司將以Healthy品牌營運。Wing質疑，「你講㗎咋喎，間公司無電話、無地址、無圖章、無簽名、一張A4紙，係人都print到啦」，認為即使有人接手，他亦不會與新公司續約。他又表示，現時正尋找其他合適健身室，但預計要比以往花費更多金錢。