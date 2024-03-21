房協油麻地展覽中心完成翻新　行政總裁：猶如進入「房屋實驗室」

房協展覽中心早前完成翻新，三大展區除了展出房協發展資訊及歷史展品外，更首次採用3D視覺效果及沉浸式LED球幕等裝置，加上互動教育遊戲及多媒體應用，讓大眾認識房協工作、使命和願景。



房協行政總裁陳欽勉表示，重啟後的展覽中心加入多種嶄新的多媒體裝置，讓參觀者猶如進入房協的「房屋實驗室」，體驗不同年代的房屋項目，認識房協在可持續發展方面的工作，亦可體驗創新的組裝合成建築法(MiC)。



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位於油麻地駿發花園的房協展覽中心完成翻新，以全新面貌重新開放予公眾參觀，除了展出房協的發展資訊及具歷史意義的展品外，更首次採用3D裸眼視覺效果及沉浸式LED球幕等體驗裝置，加上互動教育遊戲及多媒體之應用，讓大眾全方位認識房協的工作、使命和願景。

房協行政總裁陳欽勉表示，重啟後的展覽中心加入多種嶄新的多媒體裝置，讓參觀者猶如進入房協的「房屋實驗室」，體驗不同年代的房屋項目，認識房協在可持續發展方面的工作，亦可體驗創新的組裝合成建築法(MiC)，砌出「您」想家。展覽中心亦會夥拍不同合作伙伴，定期舉辦不同的主題活動，提升市民對可持續發展例如環保減碳及跨代共融的關注，合力構建可持續發展的社區。

展覽中心往後會定期加入不同主題活動及工作坊，頭炮活動是聯乘著名插畫師小墨，舉辦以「快樂可以選擇」為題的插畫展及談「情」藝術創作坊。

展覽中心詳情



地址：油麻地駿發花園地下E舖

開放時間：逢周五開放予公眾自由參觀（不設導賞），毋須預約

*周五上午9時至中午12時，下午2時至5時30分；星期六、日及公眾假期休息

*團體可透過 網上 預約 ，參加於星期一至四指定時段的導賞參觀團

查詢電話：2882 1717或2217 8383