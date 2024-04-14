房協首個組裝合成「松悦樓」竣工　提供64個單位　最快第二季入伙

房協首個採用「組裝合成」建築法（MiC）興建的長者住屋項目「松悦樓」日前舉行竣工典禮，項目亦是全港首個以鋼製MiC興建的長者房屋，僅五個月便完成了八層的MiC住宅樓層。「松悦樓」一層八個單位，提供共64個長者友善及無障礙單位，預計首批住戶可於今年第二季入伙。



「松悦樓」位於沙田乙明邨，樓高十層，地下和一樓以傳統鋼筋混凝土興建，二至九樓共八層的住宅則由鋼製MiC組件建成，一層八個單位，提供64個長者友善及無障礙單位。

牆身圓角設計以防碰撞

每個單位均配備高低雙防盜眼、低門檻、趟門洗手間、易開關水龍頭、圓角矮身廚櫃、坐廁及沐浴間扶手和防滑浴椅等。樓層公共走廊設計以顏色區別單位及牆身圓角設計以防碰撞。設於地下的康樂中心日後將用作舉辦長幼共融的活動，「松悦樓」及其他乙明邨住戶均可參加。

五個月起八層MiC住宅樓層

房屋局局長何永賢主禮時表示，房協一向靈活創新，發揮房屋實驗室的角色，在超過40年歷史的乙明邨，運用剩餘地積比率興建「松悦樓」，供轄下出租屋邨的全長者寬敞戶申請調遷，以騰出原有單位重新編配予其他有需要的家庭，是善用房屋資源的良好示範。

房協主席陳家樂出席典禮時表示，「松悦樓」除了做到善用房屋資源，所有單位亦融入多項長者友善設計及設施，配合房協推動居家安老的目標。

「松悦樓」是房協首個採用「組裝合成」建築法興建的項目，亦是全港首個以鋼製MiC興建的長者房屋，團隊只使用了五個月便完成了八層的MiC住宅樓層。