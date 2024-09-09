機場三跑｜中跑道8月完成試飛　料年底前如期全面運作三條跑道

機管局指，自2022年11月暫時關閉進行重新配置的中跑道，已於今年8月完成試飛，標誌三跑道全面運作已準備就緒。機管局繼續以今年年底前如期開始全面運作三條跑道為目標。



香港國際機場中跑道試飛影片

機管局指，自2022年11月暫時關閉進行重新配置的中跑道，已於今年8月完成試飛。（機管局）

機場三跑道系統的北跑道在2022年11月投入服務，同時中跑道暫時關閉進行重新配置，包括重新平整跑道路面，以配合連接滑行道、興建新跑道入口及出口滑行道、於中跑道兩端興建新環端滑行道等。

機管局今日發稿表示，該局聯同民航處、及中國民用航空局飛行校驗中心已於今年8月合作進行試飛，確保中跑道的相關空中航行服務設備、飛行程序及飛行區地面燈號系統，完全符合國際民用航空組織的標準。

機管局指，重新配置的香港國際機場中跑道成功完成試飛，標誌三跑道全面運作已準備就緒，目前繼續以今年年底前如期開始全面運作三條跑道為目標。這套三跑道系統將為香港國際機場提供運力，以滿足預計2035年1.2億人次旅客處理量、及1,000 萬公噸貨運量的長遠航空交通需求。

機管局指，自2022年11月暫時關閉進行重新配置的中跑道，已於今年8月完成試飛。（機管局）

此外，機管局也提到，香港國際機場於本年度世界旅遊獎再度獲肯定，自2020年來第四度獲投選為亞洲最佳機場、以及連續第三年獲選為中國最佳機場。

機管局署理行政總裁張李佳蕙表示，這些獎項是對機管局努力的認可，又指隨著三條跑道本年底開始全面運作，香港國際機場將繼續提升競爭力，鞏固其作為亞洲首屈一指的航空樞紐，以及通往中國內地市場門戶的地位。