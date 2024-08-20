機場7月客運量480萬人次　7.28接待17.3萬人次旅客　疫後單日新高

機管局表示，今年7月香港國際機場客運量錄480萬人次，貨運量錄41.4萬公噸，按年分別上升24.7%及14.6%，飛機起降量則同比上升29.3%至3.11萬架次。其中，7月28日錄單人17.3萬人次旅客，打破7月21日紀錄，創疫情後單日新高，當中以來往東南亞、中國內地及日本客運量升幅最顯著。



機管局表示，今年7月香港國際機場客運量錄480萬人次。（資料圖片/余俊亮攝）

機管局表示，7月份的客運量保持增長動力，於高峰期的單日客運量超越17萬人次，機場於7月28日接待了17.3萬人次旅客，創疫情後新高。所有類別旅客包括香港居民、訪客，以及轉機／過境旅客量，均較去年同月明顯上升，當中以往來東南亞、中國內地及日本的客運量於月內錄得最顯著升幅。

機管局稱，今年首7個月，客運量上升至逾3,000萬人次，飛機起降量增至近20.6萬架次，分別較2023年同期上升47.5%及44.1%。貨運量則按年錄得17.4%雙位數增幅，達到約280萬公噸。

過去12個月，機場客運量增加一倍至4,920萬人次，飛機起降量上升63.1%至33.9萬架次，而貨運量則上揚15.7%至470萬公噸。