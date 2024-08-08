機場文化藝術節開鑼　設4展覽打卡　可自製明信片及取行李箱貼紙

香港國際機場文化藝術節2024今日（8日）開幕，即日起至10月31日，在客運大樓設有四個展覽、涵蓋傳統工藝藝術以至數碼藝術，包括已被列為香港非物質文化遺產的本地傳統手工技藝，例如竹蒸籠與手雕麻將的實物原大裝置展品，參觀者可於展覽中，利用刻有自70年代常用於香港招牌的「李漢港楷」字體的印章，製作個人化的香港街景明信片，並取得本地插畫家精心設計的限量版行李箱貼紙。



香港國際機場文化藝術節2024已開始，設4個特色展覽。（機管局提供）

康樂及文化事務署助理署長（文博）梁潔玲、藝術推廣辦事處館長（特別職務）蘇慧娟、M+博物館館長華安雅等人今日(8日)出席開幕禮。機管局表示，聯同M+、 MobArt 畫廊、康樂及文化事務署藝術推廣辦事處及香港藝術中心，通過各式各樣的藝術品展示香港多元化的藝術魅力。

文化藝術節共設多個展覽，涵蓋傳統工藝藝術以至數碼藝術，當中包括已被列為香港非物質文化遺產的本地傳統手工技藝，例如竹蒸籠與手雕麻將的實物原大裝置展品。參觀者亦可於展覽中，以刻有自70年代常用於香港招牌的「李漢港楷」字體的印章，製作個人化的香港街景明信片，並取得本地插畫家精心設計的限量版行李箱貼紙。

香港國際機場文化藝術節2024開幕，現場可取得本地插畫家精心設計的限量版行李箱貼紙。（機管局提供）

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該局稱，參觀者可於地面運輸中心發掘一系列透過多媒體數碼科技轉化為動態視像與互動體驗作品的中國傳統工筆畫，以精緻細膩的筆法抽繪自然景物，藝術家配合現代藝術技術，以擴增實境和動態圖像設計創作出特設網頁及濾鏡，讓參觀者置身虛擬世界，挑選喜愛的畫作素材及主題色調，繪製不一樣的動畫作品。

機場大型數碼屏幕會展出由本地藝術家及260名中學生創作的四幅動態畫作，從不同角度探索香港充滿活力的文化，同時讓到訪人士在機場這個承載離別的地方，感受「家」的情感，離港大堂亦展示本地著名畫家江啟明的20多幅水彩畫，通過其細膩筆觸勾勒香港的自然風貌。

香港國際機場文化藝術節2024，參觀者可利用刻有自70年代常用於香港招牌的「李漢港楷」字體的印章，製作個人化的香港街景明信片。（機管局提供）

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機管局署理行政總裁張李佳蕙表示，機場作為旅客踏足香港的第一道大門，是展現香港豐富文化的理想場地，隨三跑道系統工程即將於今年完成，屆時將可讓更多旅客探索香港琳琅滿目、躍動繽紛的文化藝術韻味。