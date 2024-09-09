網紅蘇淼淼豪宅遇劫　失千萬名牌袋及珠寶　4男認罪囚32至76個月

經常「炫富」和分享感情生活網紅蘇淼淼（原名蘇美欣），4年前被三名劫匪持刀入屋劫走逾1100萬元財物，包括Hermès等19個名牌手袋和50件珠寶。 警方調查後，拘捕三名劫匪和負責處理贓物的男子，並揭數名匪徒為部署這單劫案，曾租住屋苑另一單位以便觀察，其中一人被捕後稱財物是大帽山執回來。3名劫匪及1名曾接贓的男子早前已認罪，今(9日)在高等法院判刑，法官判三名被告，監禁5年8個月至6年4個月不等，負責處理贓物的男子則被判囚2年8個月。



女網紅蘇淼淼「一號‧西九龍」寓所遭3名持刀男子闖入。（資料圖片）

蘇淼沝當時半歲兒子的頭及面有瘀傷。（蘇淼淼提供圖片）

首被告陳少達囚6年4月

四名被告：陳少達(42歲)、梁旭賢(42歲)、黎景安(42歲)和楊俊銘（48歲）。其中陳少達、梁旭賢和楊俊銘承認搶劫罪，陳另承認使用他人身份證罪；陳被判囚6年4個月，梁和楊則被判囚5年8個月。此外，黎景安承認處理贓物罪，被判囚2年8個月。

陳妻被裁定接贓罪成囚2年

此外，陳少達的妻子李洋（35歲，家庭主婦），涉在住所保管屬於蘇的1個手袋、1個電腦袋及1個皮草大衣。她經審訊後被裁定處理贓物罪，上月底被判囚2年。

女被告李洋(左)經審訊被裁定接贜罪成，判囚2年。(劉安琪攝)

蘇的頻道有逾10萬追隨者

4名認罪被告承認的案情指，事主蘇美欣（即網紅蘇淼淼）為一名KOL，經常「炫富」和講述其感情生活，吸引逾10萬名追隨者。她和兒子、外傭，案發時居於深水埗「一號．西九龍」某單位。

3名劫匪持刀及長棍入屋

2020年11月24日早上11時許，外傭聽到有人按門鐘後，便前往開門。戴帽和面罩的陳少達、梁旭賢和楊俊銘，隨即持刀和長棍入屋行劫。被告用膠紙綁起蘇及其女傭後，楊向蘇稱：「你合作既，我唔會搞你個BB。」3人得手後，離開單位。蘇和外傭其後自行鬆綁，並報警。

蘇被劫19名牌袋及50件珠寶

蘇在案中被劫去19個名牌手袋、8隻腕錶、3隻手鐲、4隻戒指、1件珠寶和50件珠寶等，總值1172萬元。她被劫去的手袋，包括Hermès、Chanel、LV、Fendi和YSL等牌子。此外，蘇的外傭亦被劫去電話和現金，總值3000元。

陳曾租用附近單位以作監視

警方調查後發現，陳少達曾使用他人報失的身份證，租住同一屋苑的單位，以作監視蘇的單位。此外，黎景安曾租用兩個迷你倉，警方事後在迷你倉，檢獲部份涉案手袋，警方亦在陳少達和李洋的住所檢獲其他贓物。

陳被捕後稱大帽山執返嚟

四名被告其後被捕，陳少達在警誡下稱：「阿sir你哋搵到啲手袋、物品係我琴日喺大帽山執返嚟。」梁旭賢和楊俊銘則承認行劫。

案件編號：HCCC46/2022

蘇淼淼是一名女網紅，經常分享其感情生活。(資料圖片)

蘇淼淼是一名女網紅，經常分享其感情生活。(資料圖片)

蘇淼淼是一名女網紅，經常分享其感情生活。(資料圖片)

蘇淼淼是一名女網紅，經常分享其感情生活。(資料圖片)