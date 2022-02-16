涉嫌「推廣或便利收受賭注」被捕　網紅蘇淼淼保釋候查

《香港01》早前報道多名網絡紅人（KOL）在社交媒體宣傳外圍網上賭場，其中包括曾被入屋搶劫的蘇淼淼。

警方表示周一（14日）晚上拘捕一名26歲姓蘇本地女子，涉嫌「推廣或便利收受賭注」及「向收受賭注者投注」。據悉該名被捕女子為蘇淼淼。



蘇淼淼2020年被入屋行劫，當時她對記者講述事件。（資料圖片 / 余睿菁攝）

警方表示，西九龍總區特別職務隊員根據線報及經深入調查後，2月14晚上約9時30分在長沙灣區拘捕一名26歲姓蘇本地女子，涉嫌「推廣或便利收受賭注」及「向收受賭注者投注」。該名被捕女子已獲准保釋候查，須於3月上旬向警方報到。

《香港01》2月14日刊出偵查報道，多名IG網紅高調宣傳網上賭場。（香港01製圖）

「咁關你咩事呢？你咪報警囉！」

《香港01》早前報道，擁有十萬多instagram追蹤者的蘇淼淼，幾乎每日都會發表與網上賭場賭博有關的限時動態。記者致電蘇淼淼查詢，她先稱無參與賭博，「只係玩分，無入過錢」，但記者追問她曾提及「贏錢」、「入錢」，她反問「咁關你咩事呢？你咪報警囉！」

▼KOL蘇淼淼發表與網上賭場賭博有關的限時動態▼



大律師：宣傳亦涉協助教唆

大律師陸偉雄表示，即使相關網上賭場在海外設立公司及有當地的賭牌，但只要賭場有接受玩家在香港下注，不論是收受賭注者或是下注者，都有可能違反香港《賭博條例》：「你在香港對着電腦落注，整個行為就是在香港進行一個賭博活動，那一定不行。」根據《賭博條例》的「有關賭博及獎券活動的罪行」，一經定罪，最高可處罰款500萬元及監禁7年。

至於出廣告宣傳方面，陸偉雄表示，只要目的是鼓勵了別人參與網上賭博，亦屬於協助教唆。根據《賭博條例》的「推廣或便利收受賭注」，一經定罪，最高可處罰款500萬元及監禁7年。