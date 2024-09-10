iPhone16｜新增蘋果AI　方保僑料掀起新一輪換機潮　周五晚起預訂

蘋果公司今日（10日）凌晨1時舉行iPhone 16系列發布會。新iPhone將搭載Apple Intelligence（蘋果AI）功能，為「果粉」關注焦點之一。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑昨日（9日）表示，蘋果搭載的AI模型不僅限於ChatGPT，還採用谷歌研發的Gemini，預料將掀起新一輪換機潮。



iPhone16將於本周五（13日）晚上8時起接受預訂，下周五（20日）起發售。



iPhone 16系列將搭載Apple Intelligence功能。（蘋果官網圖片）

蘋果AI測試版限於語言均設為英文 (美國) iPhone

蘋果公司即將推出的iPhone 16將首次搭載Apple Intelligence，根據網上資料指，蘋果AI功能強大，包括可協助用家校對文字、改善寫作風格、總結文章摘要、文字轉圖像模型、電話錄音和轉錄等。不過ChatGPT並未向香港開放，未知所搭載模組如何。

蘋果iPhone16新增蘋果AI。（蘋果官網圖片）

蘋果表示，蘋果AI的beta測試版將於今年稍後隨iOS 18更新推出，適用於Siri 和裝置語言均設為英文 (美國) 的所有iPhone 16型號、iPhone 15 Pro 及 iPhone 15 Pro Max，部分功能及新增語言將於明年陸續推出。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑。（資料圖片／夏家朗攝）

蘋果AI模型不僅限於ChatGPT 包括谷歌Gemini

方保僑分析，Apple Intelligence背後採用的AI模型，並不僅限於ChatGPT，還包括由谷歌研發並對香港開放的Gemini，至於由微軟研發的Copilot，蘋果用戶目前亦可在App Store下載。因此他估計，ChatGPT不向香港開放，對港版iPhone的AI功能影響不大。