深圳Costco vs山姆｜比併十大熱門貨品售價　iPhone竟然呢間平

巨型儲倉式會員制超市Costco深圳分店今日（12日）正式開幕，與其勁敵深圳山姆超市展開爭霸。這兩間由發迹地至營運模式都幾乎一樣的巨型超市，到底哪一間的貨品性價比最高？《香港01》為大家比併山姆與Costco的十大熱門產品。



▼1月12日 Costco深圳分店開幕大排長龍▼



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記者分別走訪深圳山姆與Costco，發現兩間超市都各有不少自家品牌產品，但也有些進口貨品是相同的。

１．農心辛辣麵（黑版）

港人甚為喜愛的農心辛辣麵（黑版），每箱共有10包，Costco售57.9元人民幣，山姆則售54.9元人民幣，較便宜3元人民幣。

Costco的Zespri金奇異果較山姆賣便宜10元人民幣。（洪芷菁攝）

2．Zespri金奇異果

其次有熱賣的Zespri金奇異果一箱共18個裝，Costco售269元人民幣，山姆則售279元人民幣，貴10元人民幣。

3．原盒智利車厘子

另一款被熱搶的原盒智利車厘子，Costco有兩款品牌「miss o premium cherries」及「波板」，均為2.5公斤裝，分別售159.9元及279.9元人民幣；山姆則分5公斤及2.5公斤裝，分別售288元及198元人民幣，雖然兩間店所賣車厘子不同品牌，但山姆的有5公斤，足足多Costco一倍，似乎性價比較高。

Costco 有售強生ONE DAY ACUVUE DEFINE隱形眼鏡，與山姆售價相若，但不及香港便宜。（洪芷菁攝）

4．美瞳隱形眼鏡

而強生的ONE DAY ACUVUE DEFINE美瞳隱形眼鏡，在山姆與Costco都有售賣，價錢相若，分別售228元一盒及455.9元人民幣兩盒，但記者發現兩間超市的售價均較香港貴，而且鏡片的顏色選擇有限，還是在香港買最划算。

5．iPhone

至於備受熱捧的iPhone 15 pro max 256GB，在內地官網售9,999元人民幣，山姆售8,889人民幣，Costco則售8,799.9人民幣，較山姆便宜89.1人民幣，但記者不見有港人查詢購買。

6．麻糬波波

在山姆超市的熟食區，幾乎成為每位港人必買的麻糬波波與烤雞，在Costco同樣有售賣。其中山姆的自家品牌芝麻味麻糬一大盒有24個，售29.8元人民幣；Costco芝麻味麻糬波波一盒有27個，售29.9元人民幣，Costco較優勝。

7．烤雞

近期被指「又乾又柴」、達中伏級的姆烤雞，39.8元一隻；至於Costco的烤雞售價相同，大小相若，記者試吃過雞腿部位肉質嫩滑，雞胸肉質都仍有保留肉汁，味道亦不會過鹹。

8．蟹黃醬

另一款熱賣產品蟹黃醬，兩間超市所賣的都是一盒3樽裝，每樽容量100克，但兩者品牌不同。其中Costco的「不等蟹黃醬」，標榜以6隻蟹製作出一瓶蟹黃醬，售139.9元人民幣；山姆的「禿黃油蟹黃醬」，包含兩樽蟹黃醬及一樽禿黃油，售139元人民幣，價錢相若，視乎個人口味，若只想買蟹黃醬，選擇Costco較佳。

ostco推薦的冷凍松屋牛肉飯，份量十足，較山姆的牛肉飯性價比高。（洪芷菁攝）

9．牛肉飯

至於Costco推薦的冷凍叮叮食品「日本松屋牛肉飯」，一盒共有4份，共重1.6公斤，售98.9元人民幣；山姆則無售賣相同食品，類近的是「牛丼之縣牛肉拌飯料」，售75.9元人民幣，雖然價錢較Costco便宜，但其份量較少，一盒6份、每份130克，總重量780克，Costco的松屋牛肉飯較高性價比。

10．巨型公仔

除了食品，山姆熱賣的巨型奶龍公仔一直極具話題性，這隻奶龍公仔源自內地動畫《小七與奶龍》，是一隻流落地球的異星恐龍，山姆售269元人民幣，香港炒價達千多至二千元。

至於Costco熱賣的巨型勞蘇熊公仔（Lotso)售價達1,999元人民幣，但其體積較奶龍更大，體長180厘米，是否合乎性價比則要視乎喜好。不過，勞蘇熊出自家喻戶曉的迪士尼動畫《反斗奇兵3》，是國際知名品牌的卡通人物。

此外，記者發現山姆與Costco都有售賣同品牌的清潔用品，例如為港人熟悉的威露士、滴露與威猛先生，不過Costco所賣的為較新款產品，例如滴露新推岀的洗衣珠，山姆則售滴露舊款洗衣液，各有用家選擇。