iPhone 15炒價｜先達店主指無亮點功能　周五發售今仍可訂購

iPhone 15 系列上周五（15日）開始預訂，明日（22日）發售。業界人士分析，今次iPhone 15 並無亮點功能，機型與以往並無太大變化，故此難以估計是否「炒得起」；但從往年而言，一向以「Pro Max 」購入量最多，「（今年）我就覺得大把貨，因為今年冇咩聽到行家好似上年被apple主動cut單。 」



iPhone 15 系列9月15日開始預訂，9月22日發售。（Apple）

iPhone 15 全面採用 USB-C 連接，機身顏色分別有紅、藍、綠、黑、白色，機背玻璃則首次使用一整塊染色磨沙玻璃，鏡頭採用新一代人像模式，並且支援先拍後對焦的「Focus and Depth Control」功能。iPhone 15 Pro 則採用全新5級鈦金屬物料機身，重量更輕、屏幕邊框更窄，加上6核GPU及6核CPU等，顏色則只有有黑、白、藍、灰四種顏色。

先達廣場 G World Mobile 負責人阿堂對今次 iPhone 15 系列機型感失望，「iPhone 12到15」均無太大變化，同時亦無亮點功能，或任何蘋果特有的最新科技，難以估計回收價。

iPhone 15 Pro 採用全新5級鈦金屬物料機身，主打重量更輕、屏幕邊框更窄。（Apple）

阿堂又表示，相信今次 iPhone 15 系列貨量充裕，未聽聞行內有人如上年一般被截單（cut單）。他說，昨日（20日）蘋果官方網站仍以有機可訂，最快11月4日到貨。他續指，往年一向以「Pro Max 」出入貨量比其他系列多，至於今次哪一種顏色或型號「炒」得起，阿堂則認為難以預計：「其實都冇話指定邊部炒得起，咩色會炒高嘅，因為顏色佢都冇出，嗰四色咪就係黑白金藍，而apple話原色鈦金屬就係金色了。」

與此同時，華為手機掀起炒價熱潮，會否影響 iPhone 15 銷情？阿堂則認為，華為只是在內地受歡迎，香港不太「紅」，皆因香港各款牌子的 Android 手機必使用 Google ，同時華為在美國已被禁止使用 Google。他以其店為例，最好賣出去的型號是「mate 40 pro」，而「mate 50 pro」、「mate 60 pro」並無太多客人來購買，絲毫沒有影響 iPhone 的銷情。