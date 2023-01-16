通關｜尖沙咀人流稀　珠海旅客闊別3年即買iPhone︰睇到想買就買

香港與內地在上周日（8日）首階段免檢疫通關，廣深港高鐵香港段在昨（15日）恢復行駛。不過尖沙咀廣東道今（16日）人流依然不及疫前的水平，不過仍有自由行旅客，即日來回到港購物，有珠海旅客闊別香港三年，稱隨心購物，「睇到想買就買」，更趁新年添置最新的iPhone手機。不過現時來港的簽證需時三日，他對未能及時觀看陳奕迅演唱會感到難過。



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珠海旅客單人即日來回買新衫：澳門款式不及香港

廣深港高鐵香港段恢復行駛翌日下午，自由行旅客常到的尖沙咀廣東道，人流明顯未恢復疫前的水平，僅相比上周略為增加，昔日街上滿是行李箱的境況不再。海港城Dior及Chanel等名店外僅得寥寥數人排隊，大部份都是香港人，的士站亦無人排隊。

惟街上仍有少量自由行旅客，其中來自珠海的吳先生表示，在疫情爆發前，已每月來港購物兩至三次。闊別三年，他今早「單人匹馬」乘坐金巴抵港後，隨即馬不停蹄到銅鑼灣及尖沙咀消費，趁過年前換購新衣物，並準備晚上吃過晚飯後，便返回珠海。

雖然只在港逗留約四個小時，但吳已花約萬元購買iPhone 14 Pro，並打算再到Prada及LOUIS VUITTON（LV）買鞋。他指雖然經常前往澳門購物，但當地的款式並不及香港。問到預算金額，他表示僅隨心購物，不問價錢，「睇到想買就買。」

對未能及時觀看陳奕迅演唱會感失望

最近社會復常，不少歌手亦舉辦演唱會。吳作為陳奕迅逾十年的粉絲，本來已拜托在港的朋友，購買上周五（13日）的演唱會門票，惟申請簽證需等待三日，令他大失預算。該演唱會已在周日（14日）結束，他無奈表示感到失望及難過，「唉，都買唔到飛喇。」

來自江蘇的王先生則首次來港旅遊，他近日到深圳探望朋友，今早順便與家人經福田口岸來港，同樣打算即日在晚上折返。他表示對香港的印象「蠻好」，短短半日已到灣仔、中環、油麻地廟街等景點遊玩，準備再到海港城購買Nike波鞋。

▼1月9日 中港恢復通關翌日尖沙咀市況▼

