施政報告｜工程師學會倡優先開展交椅洲填海工程　促檢視賣地條款

香港工程師學會今日（9日）舉行傳媒茶聚，介紹學會年度主題，又就下月《施政報告》提出27項建議，涵蓋7個範疇，當中包括要求政府檢視賣地條款，減少要求小型項目提供社區設施、優先開展交椅洲填海工程。



新上任的會長馬紹祥表示，香港工程界要發揮好「超級聯繫人」和「超級增值人」角色，協助內地工程師和企業「引進來、走出去」。



香港工程師學會就政府下月發表施政報告提交27項建議（林遠航攝）

工程師學會今年6月領導層換屆，由發展局前局長、新世界執董兼首席營運總監馬紹祥，出任第50屆會長。執委會亦有其他前政府官員，前運輸及房屋局局長陳帆擔任副會長，而創新及科技局前局長薜永恆則任秘書長。

馬紹祥表示，近年國家工程技術及管理水平不斷提升，已達超高水平，逐步走向國際舞台，但在管理、使用的國際標準與外國有差異。他提到，香港是中國最國際化的城市，有豐富海外工程經驗，同時與內地沒有語言障礙，了解國情，可以擔當橋樑，協助內地工程師和企業「引進來、走出去」，強調香港工程界要發揮好「超級聯繫人」和「超級增值人」角色。

馬紹祥又表示，學會已向政府就下月《施政報告》，提交27項建議，涵蓋創科及新型工業化、精簡發展程序、人才培育、教育、土地及房屋供應、航空樞紐、基礎設施、智慧城市及可持續發展，共7個範疇。

工程師學會會長馬紹祥表示，香港工程界要發揮好「超級聯繫人」和「超級增值人」角色。（林遠航攝）

建議當中，最受矚目包括要求政府檢視賣地條款，減少要求小型項目提供公營設施、檢視審批程序等，馬紹祥向記者表示，該建議是不少會員提出，認為減少社區設施，可以令業界更容易進行土地開發。另一建議是優先開展交椅洲人工島填海工程，他表示香港每年都會產生不少公眾填料，現時每年都要花錢，將它們送到內地處理，認為交椅洲工程可以幫助解決問題，同時可以為香港建立土地儲備。被問到如何看待工程延遲，他認為政府可以按步伐、社會需要推展，「唔洗太急去做」。

學會又建議政府引領私人企業投資於基建及建造項目，例如公私營合作模式，被問到是否希望借此增加工程量，他解釋過去本港不少公營工程都有私人企業參與，例如三條過海隧道，認為該模式一直成功運行，一方面可減少政府在公務工程的投入，另一方面亦令私人市場可有效靈活運用資源。

其餘建議包括，於公共錶位興建電動車充電設施、進一步應用創新科技於基建及樓宇、盡快檢視和修訂大學工程學科入學要求和中學課程，以配合學科需要。

有業界指工程量不足，馬紹祥認為是經濟周期、短時間的小下調，指香港是密集城市，長遠對基建有一定需求。（資料圖片／林靄怡攝）

被問到對政府最近拒批建造業輸入外勞的看法，他認為政府推出輸入外勞計劃的原意，就是希望靈活、按需要處理勞工問題，以滿足社會不同時間的需求。

對於有業界指工程量不足，他認為是經濟周期、短時間的小下調，指香港是密集城市，長遠對基建有一定需求。前會長卜國明則認為，政府正好可利用這段時間私營市場剩餘的生產力，加大政府基建，增加就業機會，幫忙調節經濟。

工程師學會就《施政報告》建議（部份）：

* 優先開展交椅洲人工島填海工程

* 檢視賣地條款，例如減少要求小型項目提供公營設施、檢視審批程序等

* 於公共錶位興建 7kW中速充電設施

* 向聘用專業工程師進行研發、生產等程序的企業給予額外優惠，例如稅務

* 盡快檢視和修訂大學工程學科入學要求和中學課程

* 優先培育本地工程人才

* 將檢疫營舍撥給非政府機構，改造成過渡性房屋

* 降低各項機場收費

