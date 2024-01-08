青衣電力事故｜工程師料電纜曾折曲加速老化所致　全面檢查代價大

青衣長安邨二期安湄樓變電站昨早（7日）一條電纜故障，影響300多名客戶，為元旦後第二次中電變電站出現事故。資深工程師何永業今日（8日）表示，兩次涉及事故的原因並不同，元旦日當日是變電站其中一個環網櫃（RMU）出現電路故障，而昨日事件則是變壓站的電纜故障而停電。他表示，電纜在沒有外在因素下仍出現問題，質疑電纜安裝時或曾折曲過，令半徑有所減少，則會加速電纜老化。



實政圓桌立法會議員田北辰則表示，據其了解，今次出事的是變壓至220伏電進入大廈的地方，並引述中電仍在了解對上一次詳細檢查是在何時，認為如果最近才檢查過，但仍然發生事故，或有中電的員工工作馬虎之嫌。



中電昨日（7日）在青衣長安邨安湄樓變壓房內的一萬一千伏特電纜發生故障，引致安湄樓約388個用戶的電力供應受影響。中電表示，今次事故與1月1日牙鷹洲街變電站的事故沒有關連。中電已安排工程人員巡查長安邨內的供電設備，並正調查事故起因。

資深工程師何永業在商台節目《在晴朗的一天出發》時指出，兩次涉及事故的原因並不同，元旦日當日是變電站由電力由13.2萬伏特變壓至1.1萬期間，其中一個環網櫃（RMU）出現電路故障，短時間引發短暫電壓驟降。他預料，相關電路故障或是設備漏電，故才會產生大量電流再產生高溫，令環網櫃（RMU）入面的轉體因高溫燃燒冒出白煙並傳出巨響。

資深工程師何永業。（資料圖片）

至於昨日事件，他則指，電力在變壓至1.1萬伏特後，會由經大廈地下變壓站再變壓至入屋用的380伏特（或220伏特），而相關電力再經電纜去到房屋署的電箱。他預料今次事件將1.1萬伏特電力傳送去大廈地下變壓站的電纜出現故障，故令變壓站啟動保護系統，令供電停頓。

他表示，電纜在沒有外在因素下仍出現問題，有兩大可能，一是被老鼠咬破電纜，二則是電纜安裝時或曾折曲過令半徑有所減少，加速電纜老化。不過，他補充，由於相關1.1萬伏特的紅色電欖外皮有金屬條去包著，相信老鼠難以咬穿。

至於可以如何確保全港電纜不會出現類似事件，他表示，理論上是可以檢查，惟香港有很多電纜，加上沒有什麼可以影響到電纜，故很少出現問題，如要進行全面檢查代價或很大，但認同就確保電纜安全方面整體有檢討空間。

▼1月1日 青衣牙鷹洲街中電變電站傳出爆炸巨響▼



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實政圓桌立法會議員田北辰在港台節目《千禧年代》則表示，據其了解，中電今次出事的是變壓至220伏電進入大廈的地方。他引述中電方面指，仍了解對上一次詳細檢查是在何時，認為如果最近才檢查過但仍然發生事故，則會質疑中電的員工是否工作馬虎。田北辰提到，在新的停電事故罰款機制下，中電中斷供電超過1,500萬分鐘才會被罰款，今次並非大範圍停電，擔心日後小規模停電，中電都毋須「揹飛」。

葵青區議員（青衣）盧婉婷在同一節目中表示，不能夠接受中電連接發現電力事故，指居民仍十分擔心，加上兩次都疑似有爆炸聲音，促請中電及早做檢查，如發現供電系統老化，應擴大檢查範圍。