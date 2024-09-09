外勞｜聯合醫院擴建工程逾30外勞抗議　投訴遭管理公司徵收費用

建造業再有外勞稱遭管理公司徵收中介服務費及不同費用，今次涉及基督教聯合醫院擴建工程。今早有30多名從事坭水的外勞在地盤外抗議，據工會稱，管理公司一度表示會將「鬧事」的工友全部解僱。香港建造業總工會派員到場與涉事外勞、管理公司、大判進行斡旋。



醫管局表示高度關注事件，已立即責成總承建商須盡快與分判商妥善處理有關勞資糾紛，確保分判商按照勞工合約解決事件，並已要求總承建商詳細調查事件後，向醫管局提交報告。



建造業再有外勞稱遭管理公司徵收中介服務費及不同費用，今早（9日）在基督教聯合醫院擴建工程地盤外，有30多名從事坭水的外勞抗議。（香港建造業總工會FB）

香港建造業總工會在社交平台指，今早有30多名在聯合醫院重建項目工程從事坭水的外勞，指其管理公司不止向徵收中介服務費外，更巧立名目向他們收不同費用，如水電費、車費、衛生費等，導致這班外勞不滿，並於地盤門外抗議。

工會已派員協助調停，期間管理公司曾一度會解僱全部「鬧事」工友，工會稱密切關注事件，現與涉事外勞、管理公司、大判進行斡旋，期望糾紛得以合理方式解決，並呼籲政府有關部門應積極介入調查是否有違法行為，工會亦會密切關注投訴工友有否被秋後算帳。

建造業再有外勞稱遭管理公司徵收中介服務費及不同費用，今早（9日）在基督教聯合醫院擴建工程地盤外，有30多名從事坭水的外勞抗議。（香港建造業總工會FB）

醫管局高度關注事件 促總承建商盡快與分判商處理糾紛

醫管局表示高度關注事件，已立即責成總承建商須盡快與分判商妥善處理有關勞資糾紛，確保分判商按照勞工合約解決事件，並已要求總承建商詳細調查事件後，向醫管局提交報告，並確保基督教聯合醫院的擴建工程不受事件影響。

局方又指，總承建商已就事件向勞工處報告，並會與勞工處就處理事件保持溝通。