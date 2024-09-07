建造業外勞｜新一輪全不批　下輪下月申請　發展局：本地勞工優先

最新一輪、即第五輪建造業輸入勞工計劃於今年7月接受申請，發展局決定此輪所有申請不予批出配額。該局今晚（7日）在社交專頁表示，有關計劃非只著眼於短期經濟狀況和人手需求，而是以建造業未來數年預算的工程量和人手供求為基礎，配額按季申請，有利審批時考慮當前情況，而局方完成審視第五輪收到的申請，沒有申請獲批，下一輪季度接受申請期為10月。該局指，會繼續監察計劃實施情況，做好審批及把關，保障本地勞工優先就業，以及所有勞工僱傭權益。



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發展局指就近日對「建造業輸入勞工計劃」關注，該局一直以本地勞工優先就業為政策原則，去年7月推出的計劃並非只著眼於短期的經濟狀況和人手需求，而是以建造業未來數年預算的工程量和人手供求為基礎。

發展局：按季申請以考慮當前情況

發展局指，計劃設有配額上限1.2萬名，適用於技術人員和技術工人，低於建造業議會去年發表預測未來數年行業整體短缺數字、即2萬至4萬名，足見計劃只是輔助措施，而配額是按季申請，有利審批時考慮當前的情況。

在處理每個申請時，發展局指會審視申請人有否按政府公布的要求先進行本地招聘而未能聘請所需勞工、該工程是否有確實需要輸入勞工，包括考慮工程的進度、其對每個相關工種的需要及有關人力情況等，以決定是否批出配額。

首四輪已批出9,731個輸入勞工配額

首四輪申請連同補充勞工計劃之前已批准並計入計劃的703個配額，當局已批出9,731個輸入勞工配額，而最新一輪、即第五輪於今年7月接受申請，接獲18項申請，涉及合共約1 ,750個配額。局方已經完成審視第五輪收到的申請，沒有申請獲批。下一輪季度接受申請期為10月 。

毋須待外勞遭不公平對待個案完成起訴已可處分 包括撤銷已批出配額

發展局又表示，關注近日工會接獲輸入勞工反映遭受不公平對待，強調他們與本地勞工同樣受香港勞工法例的保障，強調僱主須遵守計劃的規定，呼籲相關人士舉報，當局定必嚴肅處理。局方毋須待違規個案完成起訴，會按情況作出行政處分，包括撤銷已批出的配額、暫停接受有關總承建商的新申請等，部門亦會視乎個案嚴重性採取行動，包括影響相關公司未來中標機會。