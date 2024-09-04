建造業總工會：逾百外勞遭管理公司剝削　擅自提款剋扣一半工資

政府於去年7月推出「建造業輸入勞工計劃」，目前有約9千名外勞已來港工作。香港建造業總工會表示，自今年3月，接獲過百名外勞求助，指被管理公司剝削，包括要求交出提款卡，擅自扣除一半薪金，又額外收取過千元培訓費、交通費等，部份個案涉及機場三跑工程及啟德隧道。總工會理事長周思傑表示，對外勞遭剝削感到「震驚」，已向工程大判查詢，但至今未有回覆。



香港建造業總工會表示，自今年3月，接獲過百名外勞求助，指被管理公司剝削，包括要求交出提款卡後扣除一半薪金，又收取培訓費、交通費等。（吳綽詩攝）

原月薪3萬元 管理公司擅取一半工資 迫簽確認書

周思傑表示，數十名外勞在機場三跑工作，管理公司每月在工友收到工資後，要求他們交出提款卡，將薪金提取後，再匯入他們的內地戶口，結果卻扣除一半金額，非如合約訂明的每月3萬元薪金。管理公司在提款3個月後，又要求工友簽署已收妥全數款項的確認書，工友拒絕，最終被解僱。

總工會權益主任吳偉樑補充，部分外勞居於管理公司安排的潭尾宿舍，銀行信件都寄往宿舍地址，因此提款卡、密碼等戶口資料都被管理公司收取。他又指，支付薪金時沒有正式收據，而是用微信支付。另外，吳表示管理公司亦要求工友自行購買泥水震動器、手電鑽等工具，有次購入萬多元的攪機，要求每人平均付約400元。

有工友被要求支付8500元培訓費、無薪加班

總工會權益幹事徐漢斌認為，外勞被削減工資，變相是廉價勞工，威脅本地勞工價格。除了工資問題，他表示，有20名工友被要求支付8500元培訓費用；另合約寫明每月工作24天、以月薪支付，但最後工作26日，卻沒有加班費。

周思傑又指，管理公司安排工友往返工場，有居於內地坦州宿舍的工友被要求每日支付160元交通費，當工友向公司查詢或向主承辦商投訴，則被無理解僱。周認為管理公司權力大，「工友上唔到車就返唔到工」。

總工會副理事長趙建強稱，外勞來工作要付約3萬元中介費，因此不敢發聲，「滙返夠中介錢先返鄉下，不想蝕本。」他又指工友擔心投訴的話，會被列入黑名單，之後不能再來香港打工。

總工會自3月至上周六都有接獲工友求助，原工友代表因被威嚇沒出席記者會。（吳綽詩攝）

總工會自3月至上周六都有接獲工友求助，原工友代表因被威嚇沒出席記者會。（吳綽詩攝）

總工會自3月至上周六都有接獲工友求助，原工友代表因被威嚇沒出席記者會。（吳綽詩攝）

工友受威嚇缺席記者會

周思傑亦指，本來邀請了一名工友代表到記者會發聲，但因為被威嚇，最後沒有出席，只能一張空椅及安全帽代表。他稱勞工處得悉事件後表示扣減工資是違法，但需工友實名投訴才能跟進，工友因擔心有後果而不願指證。

就以上種種剝削情況，吳偉樑表示，3月時曾與勞工處及管理公司到機場工地了解，但由於地盤位於禁區，需預先安排，管理公司知悉後，要求外勞提供虛假訊息，投訴的工友亦被威嚇解僱而噤聲。他認為政府相關部門，包括勞工處，應採取突擊行動，以了解外勞的實況。