馬會慈善論壇｜主席利子厚：亞洲慈善事業與西方模式有所差異

賽馬會慈善信託基金主辦的第四屆香港國際慈善論壇及香港「公益慈善周」今日（9日）開幕。馬會主席利子厚表示，亞洲的慈善事業需要能恰如其分適應區內不同政治、經濟與文化背景的模式和方案，這些都與西方的背景和模式有所差異。



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儀式於西九文化區舉行，論壇開幕典禮由政務司司長陳國基、馬會主席利子厚和馬會行政總裁應家柏主禮。今年論壇的主題為「行公益 結碩果」，通過多場主題演講、座談演講和專題討論，匯聚來自世界各地約100位知名演講者、以及2,000多位來自40個國家及地區的代表，包括超過200個本地、區域和國際基金會的代表，探索如何將慈善力量轉化為實在和可持續的影響。

行政長官李家超在論壇上發表錄影致辭，他指這個論壇體現香港積極貢獻公益慈善事業的決心，政府已發表《有關香港發展家族辦公室業務的政策宣言》，明確指出致力推動香港成為國際慈善中心。「我們的願景是為慈善業界提供管理財富的工具，同時協助他們將資源投放到富有影響力的社會項目中。我們決心推動香港成為矢志改善社會的環球家族辦公室落戶的首選。」

馬會主席利子厚致辭表示，慈善事業隨着亞洲區內財富增長正在急速發展。他指亞洲的慈善事業需要能恰如其分適應區內不同政治、經濟與文化背景的模式和方案，這些都與西方的背景和模式有所差異，「徹底釋放亞洲區慈善事業的潛力，對有效應對區內社會和環境的挑戰至關重要。」

多個基金會亦派代表參加論壇，當中包括比爾及梅琳達・蓋茨基金會、中國宋慶齡基金會、日本財團、洛克菲勒基金會、陳江和基金會、淡馬錫基金會、騰訊基金會和Wellcome信託基金。

今日首場的主題演講，Wellcome信託基金主席、全球女性領導力研究所主席吉拉德（Julia Gillard）就「東方是東方，西方是西方：公益慈善在不同社會的差異及如何更有效地協作？」分享見解。

第二場主題演講由2001年諾貝爾經濟學獎得主、史丹福大學商學研究院菲爾・奈特管理學榮休教授、史丹福大學胡佛研究所高級研究員Michael Spence教授就「捐贈經濟學：為何捐贈？為何不捐贈更多？」發表見解。

衞生署、馬會和公益慈善研究院一同見證中國疾病預防控制中心，與香港大學的賽馬會環球衞生研究院、中文大學賽馬會公共衞生及基層醫療學院和城市大學賽馬會動物醫學及生命科學院，簽署合作諒解備忘錄，以加強大灣區監察和應對傳染病的能力。