馬會公益慈善研究院與美國洛克菲勒基金會合作推動應對氣候變化

在迪拜舉行的《聯合國氣候變化框架公約》第28次締約方大會（COP28）的首個衞生日中，香港賽馬會成立的公益慈善研究院與美國洛克菲勒基金會簽署一份「合作聲明」，雙方以氣候及其健康影響定立為策略重點，擴大不同按公平原則制定的方案，以應對氣候變化對全球的影響，特別是針對全球約有33億人口的弱勢社群。



馬會指出，有110年經驗的洛克菲勒基金會早前宣佈投入10億美元推動策略藍圖，提升人類發展機遇，並扭轉氣候轉變帶來的危機。這個為期五年的策略藍圖，基金會旨在於公共衞生和其他領域推出先導計劃並進一步擴大其規模。

洛克菲勒基金會主席Rajiv J. Shah表示，透過作出正確的投資，不但可以更好適應全球暖化所帶來的轉變，更可以推動全球持續提升各地的衞生健康系統，並取得積極進展，很榮幸能與公益慈善研究院合作，更快共建應對氣候變化的方案，同時推動全球衞生健康領域的發展，保護弱勢社群。

馬會行政總裁應家柏表示，這次合作是公益慈善研究院推出的首批項目之一，以應對氣候變化及其對各地社區的衞生健康的巨大影響。（馬會圖片）

馬會行政總裁應家柏指出，馬會深諳目前許多困擾社會的問題，都需要全球協作和共同尋求解決方案，這是馬會成立公益慈善研究院的原因。他表示，這次合作是公益慈善研究院推出的首批項目之一，以應對氣候變化及其對各地社區的衞生健康的巨大影響，這也是目前全球面對最迫切的問題。「我們期望建立一個匯集專才的全球網絡，結合公益慈善研究院在東方、洛克菲勒基金在西方的號召力，以及雙方的財政資源，致力加強全球衞生健康系統對氣候變化的應變能力。」

馬會於今年9月宣佈成立公益慈善研究院，集「智、善、行」（智慧、善款、行動）於一身。馬會已承諾撥款約6.4億美元（即50億港元）作為公益慈善研究院的初始基金，助其履行使命。