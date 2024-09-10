香港故宮博物館｜辦學生免費入場日　周三中午12時開搶8000張門票

香港故宮文化博物館今日（10日）宣布，將舉辦首次學生免費入場日，在9月及10月周末的指定日子，共提供8,000張特別展覽贊助門票，鼓勵學生到博物館欣賞中華文化瑰寶及世界藝術精華。有興趣的全日制中小學生，最早可於明日（11日）中午12時，到預約平台Cityline登記，門票先到先得、額滿即止。



香港故宮文化博物館宣布，將舉辦首次學生免費入場日。（資料圖片／梁鵬威攝）

憑贊助門票可參觀博物館全部專題展覽

香港故宮文化博物館宣布，將舉辦首次學生免費入場日，將在9月及10月兩個周末，每日提供最多2,000張贊助門票。成功登記的學生可在指定日子，憑贊助門票參觀博物館全部專題展覽，以及特別展覽「法國百年時尚——巴黎裝飾藝術博物館服飾與珠寶珍藏」。

每次登記最多獲兩張贊助門票 限全日制中小學生

該批贊助門票將於周三（11日）中午12時起開放，學生可到博物館合作預約平台Cityline登記（按此），先到先得、額滿即止。每次登記最多獲兩張贊助門票。成功登記者入場時，必須出示有效香港全日制中小學的證明文件。每票僅限入場一次。

入場指定日子︰9月21日、9月22日、10月12日、10月13日

符合條件學生︰全日制中、小學生



青年藝遊故宮計劃至今惠及逾8萬名師生免費入場

該活動獲得黃廷方慈善基金與大灣區共同家園青年公益基金共同贊助，屬「青年藝遊故宮」計劃項目之一。自2022/23學年起，計劃至今惠及逾8萬名師生，除了學生免費入場日，也接受學校團體申請贊助門票參觀博物館。