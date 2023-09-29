中秋節夜繽紛｜李家超行西環海濱夜市：搞啲活動畀大家行下

政府「香港夜繽紛」重頭炮三大海濱夜市今晚（29日）一齊營運。政長官李家超身體力行支持經濟，晚上9時半抵西環夜市視察。李家超沿路被不少市民及傳媒包圍，有小朋友高呼「李家超好靚仔呀！」。



李家超問市民「覺得點？好唔好？」，又稱希望「搞啲活動畀大家行下」；又問市民平時若無夜市，晚上有何活動，對方稱會留在家。



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晚上約9時，李家超座駕到達西環夜市，甫一落車即被傳媒、警方及市民包圍，有小朋友高呼：「李家超好靚仔呀！李家超！十萬伏特！」

李家超逛夜市期間，有市民與李家超交流。李問對方「覺得點？好唔好？」，又稱希望「搞啲活動畀大家行下」。他更問市民平時若無夜市，晚上有何活動，對方指會留在家。李家超又與現場小朋友交流，問對方「有冇嘢你睇咗？」、最喜歡夜市哪一部份等，小朋友回應：「音樂！」

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李家超到一個攤檔試茶，並購買68元購買「六安茶」。當李欲以用現金支付時，被檔主問「有冇支付寶？」，他稱手機在車上故無法用電子支付；檔主笑稱未有散銀找續，李家超抽出一張20元及50元支付，並說：「唔使找啦，咁好飲！」，「我睇文件時就可以飲喇！」

李家超約在夜市逗留30分鐘，他離去前向傳媒表示，現場很熱烈，有街坊也有特地坐地鐵來的市民，部份市民更稱超乎想像，「講畀我聽有咩買、有咩食，好開心」。他稱希望每個地方都有自己特色，「最緊要大家開心、有財氣」，臨走時更祝大家中秋快樂、人月兩團圓。

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