鄒幸彤就女囚夏天不許穿短褲提覆核案　高院法官批出覆核許可

因涉支聯會案需還柙的鄒幸彤，早前就懲教署規定女囚夏季活動時仍需穿冬天長褲，認為這政策危害女囚健康，並質疑有違反聯合國《囚犯待遇最低限度標準規則》指明，須向囚犯提供符合氣候合乎健康所需的衣物的要求，因而提出法庭覆核。高等法院法官高浩文今(10日)頒下判辭，向鄒批出司法覆核許可。



申請人為鄒幸彤，答辯人為懲教署署長。

鄒幸彤因涉支聯會案而需還柙看管。(資料圖片)

大欖懲教所

福利官指有女囚皮膚敏感要穿長褲

鄒幸彤上周入稟，指署方的政策要女還押人士在夏天活動時，可穿著短袖上衣，但要穿冬季長褲。她曾向兩名福利官提出可否穿著短褲或較簿的長褲，均遭拒絕。後來有福利官回覆她指，因應女囚犯的年齡差異，及部份人有皮膚敏感，她們必須穿長褲。鄒認為個別人士若有特殊需要，可申請穿著長褲，惟福利官或懲教人員未對其提議作回應。

監獄規則指囚犯應獲符合氣候的衣物

鄒指香港天氣炎熱，過去數年每年酷熱日子達50天，男、女囚犯的居住環境相似，但署方容許男囚夏天穿短褲，卻不許女囚穿短褲，認為有性別歧視之嫌；鄒又引述《監獄規則》及聯合國《囚犯待遇最低限度標準規則》（即《曼德拉規則》），當中列明囚犯應獲提供符合氣候合乎健康所需的衣物，故要求法庭下令署方廢除有關規定。

案件編號：HCAL 1528/ 2024