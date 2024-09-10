鄒幸彤就女囚夏天不許穿短褲提覆核案 高院法官批出覆核許可
撰文：朱棨新
出版：更新：
因涉支聯會案需還柙的鄒幸彤，早前就懲教署規定女囚夏季活動時仍需穿冬天長褲，認為這政策危害女囚健康，並質疑有違反聯合國《囚犯待遇最低限度標準規則》指明，須向囚犯提供符合氣候合乎健康所需的衣物的要求，因而提出法庭覆核。高等法院法官高浩文今(10日)頒下判辭，向鄒批出司法覆核許可。
申請人為鄒幸彤，答辯人為懲教署署長。
福利官指有女囚皮膚敏感要穿長褲
鄒幸彤上周入稟，指署方的政策要女還押人士在夏天活動時，可穿著短袖上衣，但要穿冬季長褲。她曾向兩名福利官提出可否穿著短褲或較簿的長褲，均遭拒絕。後來有福利官回覆她指，因應女囚犯的年齡差異，及部份人有皮膚敏感，她們必須穿長褲。鄒認為個別人士若有特殊需要，可申請穿著長褲，惟福利官或懲教人員未對其提議作回應。
監獄規則指囚犯應獲符合氣候的衣物
鄒指香港天氣炎熱，過去數年每年酷熱日子達50天，男、女囚犯的居住環境相似，但署方容許男囚夏天穿短褲，卻不許女囚穿短褲，認為有性別歧視之嫌；鄒又引述《監獄規則》及聯合國《囚犯待遇最低限度標準規則》（即《曼德拉規則》），當中列明囚犯應獲提供符合氣候合乎健康所需的衣物，故要求法庭下令署方廢除有關規定。
案件編號：HCAL 1528/ 2024
懲教署要女犯夏季活動穿冬天長褲 鄒幸彤認為危害女囚健康求覆核鄒幸彤稱遭懲教署扣起4書 包括提八九民運書籍 認為違憲求覆核鄒幸彤涉違國安法未准報道求覆核 官指裁判官越權 判鄒勝訴鄒幸彤求撤傳媒報道限制被拒 質疑裁判官並無酙情權 求法庭覆核