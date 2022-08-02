鄒幸彤涉違國安法未准報道求覆核　官指裁判官越權　判鄒勝訴

前支聯會副主席鄒幸彤被控《港區國安法》的煽動他人顛覆國家政權罪，早前申請解除交付程序的傳媒報道限制，遭主任裁判官羅德泉拒絕。她因此提出司法覆核，指羅官無權拒絕申請。高院法官李運騰早前聽取陳詞後，今(2日)頒判辭裁定鄒幸彤勝訴，指羅官的決定屬越權。法官指，當有被告要求取消限制時，裁判官便要解除，並無酌情權。



下次聆訊報道限制需解除

法官因此撤銷羅官的決定，並頒令羅官在下次聆訊時，需解除交付程予的報道限制，並頒令鄒可取得訟費。

申請人為鄒幸彤，答辯人主任裁判官羅德泉。鄒幸彤於本年2月在西九龍裁判法院申請解除交付審訊內容的傳媒報限制，於4 月25 日遭拒。

鄒幸彤被控違返國安法，她在案件提訊時，已多次申請豁免傳媒報道的限制，但都被拒。（資料圖片）

條例指若被告提出官須跟從

鄒的代表律師早前稱，根據《裁判官條例》第87條，若被告申請撤銷傳媒報道限制，法庭便需撤銷限制，又指即使裁判官有酌情權，羅官是次決定仍是錯誤，因為羅官考慮與案件不相關的因素，又沒有考慮若解除報道限制，可以作出其他彌補的措拖。

律政司堅稱裁判官可拒申請

律政司的代表卻指該條例下，容許裁判官有酌情權拒絕批准申請，又指羅官亦有考慮有旁聽人士作滋擾行為，擔心若撤限制會影響潛在證人。

官指裁判官並無酌情權

法官李運騰認為，根據《裁判官條例》第87A(2)條，當被告提出申請，裁判官沒有酌情權，只有解除報導限制。因此，裁判官聲言行使酌情權，但該酌情權並不存在，這決定屬越權。

除非有秉行公義的絕對必要才可拒絕

法官又指，假設此酌情權真的存在，但根據《人權法案》第10條，除非為秉行公義而「絕對必要」拒絕，否則裁判官不應拒絕申請。在此基礎上，鄒所涉的案件未見有限制報道的「絕對必要」，認為羅官的決定有缺失。

案件已排期9月2日作初級偵訊

鄒幸彤（36歲，律師）被控於2020年7月1日至2021年9月8日，在香港煽動他人組織、策劃、實施或者參與實施以非法手段，旨在顛覆國家政權的行為，即推翻、破壞中華人民共和國根本制度，或推翻中華人民共和國中央政權，案件已排期於9月2日作初級偵訊。

案件編號：HCAL 401/2022