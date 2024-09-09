懲教署要女犯夏季活動穿冬天長褲　鄒幸彤認為危害女囚健康求覆核

現正因支聯會被指煽動案還押的鄒幸彤，上周五（6日）入稟高院提出司法覆核，指懲教署規定女囚犯在夏季活動時需穿著長褲，但男囚犯卻可穿著短褲，質疑做法違反《性別歧視條例》、《監獄規則》及違憲。鄒又指，在近年香港天氣酷熱的情況下，近年酷熱天氣超過50天，認為政策危害女囚犯的健康，要求法庭宣告懲教署的政策違憲，並疑有違聯合國《囚犯待遇最低限度標準規則》，即向囚犯提供符合氣候合乎健康所需的衣物，故要求法庭覆核政策及廢除有關規定。



夏天准穿短袖上衣但要穿冬季長褲

申請人鄒幸彤，答辯人為懲教署署長。入稟狀指出，自2021年9月10日，鄒還押於大欖女懲教所。相關政策下，女性還押人士在夏天活動時，須穿著短袖上衣及冬季長褲。

鄒幸彤就女囚犯夏天衣著政策提司法覆核。（資料圖片/黃偉民攝）

鄒幸彤現於大欖女懲教所拘留。（資料圖片）

鄒幸彤指女囚犯夏天活動仍要穿冬天長褲。（資料圖片）

曾向福利官提出穿短褲被拒

2024年7月26日，鄒向兩名福利官提出可否穿著短褲或較簿的長褲，均遭拒絕。翌月，鄒再向另一名福利官提出相類同要求，福利官將其要求紀錄在案，並表示會向上級反映及作考慮。

指有年齡差異及有囚犯皮膚敏感

約兩星期後，福利官向鄒表示因應女囚犯的年齡差異，以及部份人有皮膚敏感，她們必須穿著長褲。鄒聞言提議，個別人士若有特殊需要穿著長褲可自行作申請，惟福利官或懲教人員對此並無回應。

男犯夏季可穿短褲

鄒在入稟狀指出，男、女囚犯的居住環境相似，同樣受懲教署的規則或條例規管。但女囚犯在四季均須穿著長褲的情況下，男囚犯卻可在夏季穿著短褲，她認為相關政策違反《性別歧視條例》第38條，即「政府如在執行其職能或行使其權力時歧視女性，即屬違法」。

認為違反基本法及人權法

鄒又指，相關政策違反《基本法》及《香港人權法案條例》中，提及的「法律面前人人平等」原則。鄒質疑，男女囚犯均存在年齡差異及有皮膚敏感問題，但只有女性被規定在夏季必須穿著長褲。鄒續指，女囚犯選擇服裝的權利遭剝奪的同時，她們的健康亦遭到犧牲，故認為相關政策屬違憲。

政策未考慮女囚犯極端炎熱下的需求

鄒又引述天文台資料，指香港每日最高氣溫紀錄呈上升趨勢，酷熱天數於2021至2023年間每年均超過 50 天，2023年更是有紀錄以來最熱的年份之一，她質疑政策未有充份考慮女囚犯在極端炎熱天氣下的需求，在幾乎所有監房均不設冷氣及部份不開風扇的情況下，要求女囚犯在夏季穿長褲，屬進一步危害她們的健康。

囚犯應獲提供合乎健康所需的衣物

鄒最後指，該政策亦違反《監獄規則》及聯合國《囚犯待遇最低限度標準規則》（即《曼德拉規則》），即囚犯應獲提供符合氣候合乎健康所需的衣物，要求法庭宣告懲教署相關政策違憲，並廢除有關規定。

案件編號：HCAL 1528/ 2024