中秋節｜黃家和料食肆生意較去年跌逾一成　深圳蟹館備貨迎港人

中秋佳節人月兩團圓，相信不少港人已準備於周末與家人聚首一堂。不過自通關後，每逢大時大節均掀起北上熱潮，餐飲聯業協會會長黃家和預料，今年中秋整體市道較去年跌10%至15%，認為受本港經濟不景，港人北上消費，以及內地旅客數量未恢復至疫前水平，「三度夾擊」所致。倫敦大酒樓則透露，本周六（14日）的訂座已爆滿，反而周日較為冷清，估計與部份家庭計劃周日北上玩樂有關。



不過深圳有蟹館透露，上周末港人佔顧客量的一半，估計中秋節期間受港人北上的帶動，生意或更為理想，因此正準備更多蟹作供應。



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黃家和料中秋整體市道較去年跌10%至15%

蓮塘香園圍口岸上周末的9.3 萬出入境人次，創出暑假後新高，晚間更一度實施人流管制。中秋節將至，港人或紛紛北上提早應節，惟本港餐飲業自疫情以來低迷已久，他們又如何看待今年市道？

市道疲弱三大原因︰經濟不景、北上消費、內地客未恢復

餐飲聯業協會會長黃家和表示，觀察到不論大小規模的酒樓，中秋節期間訂座率同樣下跌，估計今年整體市道較去年跌10%至15%，只有個別靠熟客支持的酒樓可維持。他分析，由於近年香港經濟不景，港人北上消費，加上內地旅客數量未恢復至疫前水平，「三度夾擊」以致中秋市道疲弱。

香港餐飲聯業協會會長黃家和。（資料圖片／廖雁雄攝）

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內地送禮文化改變 月餅銷情比市道更慘淡

不過相比食肆的生意，他估計月餅的銷情更慘淡，隨着社會講求健康飲食，同時消費力減弱，以及內地送禮文化改變，部份酒樓今年已不再推出月餅，或是正減價促銷。「大家都知經濟唔好，送禮食月餅係減少咗，對打正旗號香港製造嘅月餅，內地銷情係有影響。」

籲全港18區舉辦慶祝活動 鼓勵市民留港消費

被問到旅發局將於中秋節舉辦無人機及煙火匯演，黃家和認為只能夠帶動維港兩岸的食肆，反而其他區域的人流減少，對香港整體市道並無幫助。他建議政府在全港18區都舉辦慶祝活動，除了可帶動各區的人流外，亦鼓勵市民留港消費。

倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠。（資料圖片／黃浩謙攝）

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倫敦大酒樓周六訂座爆滿 負責人︰周日港人北上

倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠預料，今年的生意額與去年相若，本周六（14日）的訂座更已爆滿，反而周日較為冷清，估計與部份家庭計劃周日北上玩樂有關。他並估計人均消費亦有250元至350元，同樣與去年相若，惟市民或留錢做節，近日茶市的生意額有所減少。

月餅銷量跌30% 因金融地產從業員減少送禮

蘇萬誠並透露，今年旗下月餅或滯銷，暫時只售出2,000多盒，估計銷量較去年跌30%。他認為本港目前金融地產及股市受挫，以致相關行業減少向客戶送禮，從而影響月餅的銷情。「股市樓市基金都要成交多先會暢旺，暢旺先至有人送禮，唔暢旺又點會送禮？」

四季蟹館負責人之一的李尚尚（左一）。（歐陽德浩攝）

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深圳蟹館︰上周末港人佔顧客量一半

相較香港的市道低迷，深圳食肆卻對生意抱持樂觀態度。四季蟹館負責人之一的李尚尚表示，雖然今年由於降雨量較高，大閘蟹的收成期晚於往年，不過上周末港人仍佔顧客量的一半，主要為品嚐奄仔蟹。他估計中秋節期間受港人北上的帶動，生意或更為理想，因此正準備更多蟹作供應。