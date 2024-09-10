中秋節｜港鐵公布大部份本地鐵路線通宵行駛　共增加約520班車

中秋將至，港鐵公司今日（10日）公布，下周二中秋節當日（17日）將加強鐵路服務，所有本地鐵路線（不包括機場快線、迪士尼線及東鐵線來往羅湖或落馬洲站車程）、及七條輕鐵路線會通宵行駛，總共增加約520班車。



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中秋節下午3時起提早行駛黃昏繁忙時間班次

港鐵表示，下周二中秋節當天下午3時起，八條本地鐵路線將提早行駛黃昏繁忙時間的班次，方便市民下班後出行。其中港島線、荃灣線、觀塘線（調景嶺至何文田站）及將軍澳線（北角至將軍澳站）將加密至約兩分鐘一班車。於晚上8時後，港島線、荃灣線及觀塘線亦會提供比平時晚上更頻密的列車班次，約三至四分鐘一班車，方便市民外出賞月。

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東鐵線來往羅湖或落馬洲站不通宵行駛

除了機場快線、迪士尼線、及東鐵線來往羅湖或落馬洲站車程，其他所有本地鐵路線及七條輕鐵路線（包括505、507、610、614P、615P、706及751）也會通宵行駛，而港鐵巴士506、K51及K54則會延長服務時間。

港鐵指總共增加約520班車，會密切監察各路線的運作情況，並會因應實際需要適時調節列車服務。