YOASOBI演唱會｜粉絲官方平台買轉名門票受騙　疑中仿製活動陷阱

日本天團YOASOBI（日語：ヨアソビ）將於12月底在港舉行演唱會，門票開賣後瞬間售罄。有未能買到門票的粉絲在網上遇到聲稱可「先轉飛，再過數」的黃牛黨，本以為利用官方售票網站的轉讓功能，可以安心收到電子門票，怎料竟收到假二維碼，其後連假二維碼亦離奇消失，疑中官方平台「仿製」活動門票陷阱。該粉絲對事件感到無奈，又期望在網上公開自己的經歷，可以警惕大家。



經KKTIX收到轉讓電子門票 付$4000後門票離奇消失

YOASOBI粉絲Yuki向《香港01》表示，她在本月10日晚上在二手平台Carousell，向一名賣家以4,000元買兩張YOASOBI演唱會1,480元電子門票，對方聲稱可以先經官方平台KKTIX的門票轉讓功能，將門票轉到她的帳戶中，之後才向她收取4,000元。

在雙方同意交易後，對方傳來一條連結，Yuki依指示輸入資料後，的確見到自己帳戶有電子門票，便不疑有詐，用轉數快過數予對方。但當她過數後，竟隨即發現自己帳戶中的門票離奇消失。她重新進入剛才的連結並輸入資料，系統僅顯示「你不可以將票轉給自己」的訊息。

她事後翻查截圖，發現當初收到的門票是假門票，該門票票價一欄顯示的貨幣是TWD（新台幣）而非HKD（港幣），活動名稱亦有誤。

疑騙徒利用KKTIX准用戶創辦最多500人售票活動漏洞

Yuki表示，有其他網民亦遇到同類型騙案，討論過後認為並非程式漏洞或黑客，而是KKTIX容許用戶免費創辦一個最多500人的售票活動，估計騙徒利用此漏動，在官方平台「仿製」活動門票，再以此行騙。她又指，與其他受騙網民比對過後，發現騙徒不只一個，估計騙徒是以集團式經營。

KKTIX容許用戶免費創辦一個最多500人的售票活動，估計騙徒利用此漏動，在官方平台「仿製」活動門票。

苦主：作為Carousell資深用家想不到會中伏

Yuki表示，她是Yoasobi粉絲，已聽他們的作品好幾年，她也是Carousell的「資深用家」，一向都好小心，無奈指「自己嘅見識唔夠多」、「嬲自己蠢」。她又在社交平台公開自己遇騙的過程，期望警惕大家。