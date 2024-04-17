謝霆鋒竟愛聽YOASOBI　自責20歲唱《潛龍勿用》中文差未領略歌詞

王雙駿（Carl叔叔）上月舉行《王雙駿HATS ON 音樂會 While the Music Lasts》音樂會，久未在香港表演的謝霆鋒激罕擔任嘉賓，自彈自唱《潛龍勿用》、《玉蝴蝶》與《活著VIVA》，全場High爆，尖叫聲不斷。

霆鋒以戴帽造型，揹著電結他登場，演繹《潛龍勿用》！（葉志明攝）

當晚霆鋒沒有受訪，但主辦單位【電笠】則訪問了霆鋒，他分享自己再翻唱這些歌的感受，以及近來愛聽的音樂。他直言唱《潛龍勿用》時只得20歲，剛從外國回來，中文不是太好，未夠功力領略歌詞內容和內在的層次，只能唱出感覺和旋律。至現在重唱這首歌，覺得很自責，為何當時中文未夠好呢？

謝霆鋒與王雙駿、結他手Jason Kui一齊Jam歌彈《活著VIVA》。（葉志明攝）

謝霆鋒說《潛龍勿用》推出時，自己中文差還未領略到歌詞深層意思。（葉志明攝）

《潛龍勿用》推出時，謝霆鋒才20歲。（MV截圖）

他又講到自己年少時已熱愛聽重搖滾，與王雙駿合力把搖滾與管弦樂結合成流行曲，找幾十人在低預算情況下做了兩首歌。霆鋒又分享自己成長以來聽的音樂，雖然其他人未必猜得到，但其實他近來愛聽YOASOBI的歌。他特別提到曾合作的SUGIZO先生，當時對方為他創作《今天你生日》及《後遺》，再配合王雙駿的編曲，使他印象深刻，也因為這個階段的音樂令他尋找到自己。霆鋒直認骨子裡都是反叛和喜歡控訴的人，搖滾在他心中有重要地位，至今仍很愛聽重型音樂。

謝霆鋒說大家未必猜得到，他喜歡聽YAOSOBI。（葉志明攝）