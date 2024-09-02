「世界動漫歌曲」排行榜YOASOBI〈偶像〉未能奪冠　這經典歌勝出

YOASOBI 即將在 2025 年 2 月於台北小巨蛋舉辦演唱會，購票相關資訊持續關注我們！然而一部好的動漫作品除了本身劇情要夠好看之餘，「動漫歌曲」絕對也是粉絲們非常關注的一大因素！



日本朝日電視台便在日前的特別節目裡面，公開了「世界動漫歌的投票選拔」，最終結果竟然不是 YOASOBI 所演唱的〈偶像〉（アイドル，IDOL）拿下冠軍。

「外國人認真票選！世界動漫歌總選舉」第一名是這首！

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日本朝日電視台在特別節目「外國人認真票選！世界動漫歌總選舉」裡，針對海外共約 1,740 位動漫粉絲進行抽查。最終結果出爐第一至第五名分別為：〈殘酷天使的行動綱領〉高橋洋子／《新世紀福音戰士》、〈アイドル〉YOASOBI／《【我推的孩子】》、〈波羅五號之歌〉堀江美都子／《波羅五號》、〈unravel〉TK from 凜冽時雨／《東京喰種》、〈KICKBACK〉米津玄師／《鏈鋸人》等，更多排名亦可參考下圖。

▼〈殘酷天使的行動綱領〉

▼〈アイドル〉

看完了日本節目調查發現的國外人士所選熱門動漫歌曲後，你是否也認同呢？

延伸閱讀：《我的英雄學院》世界人氣投票首週排名出爐 第一名不意外就是他（點擊連結看全文）

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