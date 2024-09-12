中秋六合彩金多寶｜9.17攪珠一注獨中獲8000萬　即睇四大幸運號碼

【金多寶六合彩／六合彩金多寶2024／中秋金多寶2024／中秋六合彩】香港賽馬會今日（12日）宣布，六合彩中秋金多寶攪珠將於下周二（17日）月圓夜舉行，若以10元一注獨中頭獎，估計可獨攬8,000萬元巨額彩金。



據賽馬會統計，歷年中秋金多寶7及15是幸運數字，過去曾分別攪出10次，次數最多；而今年5個金多寶攪珠中，共有4人買複式獎券中頭獎。攪珠將在當晚9時30分在無綫82台直播。



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中秋金多寶幸運號碼︰7、15、12、40

六合彩中秋金多寶攪珠將於下周二舉行，由於該期攪珠將有5,500萬元金多寶，即以10元一注獨中，估計頭獎基金或高達8,000萬元。

中秋金多寶攪珠自1985年舉辦以來，至今已舉行了38次，根據賽馬會統計，其中「7」及「15」的攪出次數最多，分別有10次。其次為「12」及「40」，亦分別攪出9次。

而去年中秋金多寶攪出號碼為9、12、30、31、45、48，特別號碼為：46

2023年六合彩中秋金多寶攪出結果。(馬會直播截圖）

多名金多寶攪珠幸運兒買複式獎券中獎

而今年5個金多寶攪珠中，包括復活節及暑期等，共有4位幸運兒買複式獎券中頭獎。賽馬會便提供貼士，若市民有8個心儀號碼，可選擇以每注5元的「部份注項單位」，購買8個自選號碼複式獎券，即28個投注組合只花140元，卻可賺最高的金額。

簡而言之，若同一個注項內，有6個心儀號碼被攪出，除了可獲得頭獎外，還可領取12個三獎，以及15個五獎。（以每注5元「部份注項單位」購票者，將獲公布每注獎金一半金額）

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賽馬會今晚起發售中秋金多寶獎券

中秋金多寶獎券將於今晚的攪珠過後，便開放在各場外投注處、電話投注及數碼平台發售，截止售票時間為下周二攪珠日晚上9時15分。其後同日晚上9時30分舉行攪珠，無綫82台將直播攪珠過程。

此外，賽馬會為了預留更多時間讓市民購買彩票，原定於本週六（14日）的攪珠將不會舉行。

▼六合彩歷次億元頭獎奬金攪珠結果▼

