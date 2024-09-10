發霉果Jam｜奧地利Darbo士多啤梨果醬或含霉菌　食安中心指令出售

食物環境衞生署食物安全中心今日（10日）公布，進口的奧地利品牌Darbo士多啤梨果醬「Naturrein 70% Fruchtreich Garden Erdbeere」，產品可能含霉菌。業界如持有受影響批次的產品，應立即停止使用或出售。



奧地利Darbo士多啤梨果醬(Naturrein 70% Fruchtreich Garden Erdbeere)。

產品資料如下：

產品名稱：Double Fruit Spread Garden Strawberry (70% Fruit) [Naturrein 70% Fruchtreich Garden Erdbeere]

品牌：Darbo

來源地：奧地利

淨重：200克

此日期前最佳：2025年6月21日

批次編號：0422616 - L 173 4

進口商：三昌好好辦館有限公司

食安中心發言人表示，中心接獲歐洲聯盟委員會食品和飼料快速預警系統的通報，指上述產品可能含霉菌，正進行回收。中心得悉事件後，隨即聯絡相關本地進口商跟進，初步調查發現上述進口商曾進口受影響批次的有關產品。

發言人表示，，為審慎起見，該進口商已按中心指示將受影響產品停售和下架，並展開回收。市民欲查詢上述產品的回收事宜，可於辦公時間致電該進口商熱線3972 8980。發言人說，市民應停止食用受影響產品，如食用有關產品後感到不適，應盡快求醫。

中心會就事件通知業界，並繼續跟進事件和採取適當行動。調查仍然繼續。