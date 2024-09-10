發霉果Jam｜奧地利Darbo士多啤梨果醬或含霉菌 食安中心指令出售
撰文：倪清江
出版：更新：
食物環境衞生署食物安全中心今日（10日）公布，進口的奧地利品牌Darbo士多啤梨果醬「Naturrein 70% Fruchtreich Garden Erdbeere」，產品可能含霉菌。業界如持有受影響批次的產品，應立即停止使用或出售。
產品資料如下：
產品名稱：Double Fruit Spread Garden Strawberry (70% Fruit) [Naturrein 70% Fruchtreich Garden Erdbeere]
品牌：Darbo
來源地：奧地利
淨重：200克
此日期前最佳：2025年6月21日
批次編號：0422616 - L 173 4
進口商：三昌好好辦館有限公司
食安中心發言人表示，中心接獲歐洲聯盟委員會食品和飼料快速預警系統的通報，指上述產品可能含霉菌，正進行回收。中心得悉事件後，隨即聯絡相關本地進口商跟進，初步調查發現上述進口商曾進口受影響批次的有關產品。
發言人表示，，為審慎起見，該進口商已按中心指示將受影響產品停售和下架，並展開回收。市民欲查詢上述產品的回收事宜，可於辦公時間致電該進口商熱線3972 8980。發言人說，市民應停止食用受影響產品，如食用有關產品後感到不適，應盡快求醫。
中心會就事件通知業界，並繼續跟進事件和採取適當行動。調查仍然繼續。
澳洲進口蟹樣本鎘含量超標 食安中心指令進口商停售及下架旺角東Pret A Manger預先包裝沙律含沙門氏菌 食安中心指示停售福島核污水｜被禁縣市三水產品進港 食安中心：已封存跟進事件日本橋伊勢定鰻魚飯中毒｜港食安中心指6類食物金黃葡萄球菌高危廖孖記腐乳｜食安中心逐一反駁第四代傳人 稱可繼續調查超標原因廖孖記腐乳｜第四代：事前已知有食安中心職員來買第三樽產品檢測廖孖記腐乳｜食安中心稱廠房沒產腐乳 只加工另一荳廠供應白腐乳日本核污水｜被禁宮城縣冷凍海膽進港 食安中心封存 沒流出市面