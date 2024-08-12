李祥和澄麵粉未標明含防腐劑　食環署指違食物標籤規例指令停售

食物環境衞生署食物安全中心今日 (12日) 公布，李祥和澄麵粉含有可在某些食物中使用的防腐劑二氧化硫，但樣本的食物標籤未有標明有關添加劑的作用類別及名稱，市民應停止食用受影響批次產品，並指令將受影響批次產品停售及下架，有關總代理已按中心指示進行回收。



李祥和澄麵粉含有可在某些食物中使用的防腐劑二氧化硫，但樣本的食物標籤未有標明有關添加劑的作用類別及名稱。

食物安全中心指，中心透過恆常食物監測計劃，從沙田一個零售點抽取樣本作檢測，結果顯示李祥和澄麵粉的樣本含二氧化硫，雖然含量符合法例要求，但樣本的食物標籤並未有標明有關添加劑的作用類別及名稱。受影響產品最佳食用日期為2025年12月21日。

產品資料如下︰

產品名稱：澄麵粉

品牌：李祥和

產地：澳洲

淨重：六百克

此日期前最佳：2025年12月21日

總代理：香港順發孖記



中心已知會涉事總代理上述違規事項，並指令其將受影響批次產品停售及下架。有關總代理已按中心指示進行回收，市民可於辦公時間致電其熱線3422 3698，查詢上述產品的回收事宜。

食安中心指，二氧化硫是防腐劑，可用於乾菜、乾果、醃菜和鹽醃的魚製品等不同種類的食物。二氧化硫可溶於水中，清洗和烹煮可除去食物中大部分二氧化硫。不過，對二氧化硫有過敏反應的人，在食用後可能會出現氣喘、頭痛或噁心等徵狀。