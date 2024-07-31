的士車隊｜5車隊大比拼　Big Boss攜非專營巴士合作倡科技化管理

運輸署今日（31日）公布的士車隊牌照申請結果，5間公司獲批牌照提供共3,500輛的士，其中星群及新科發展為混合車隊，泰和、CMG Fleet及Big Boss Taxi則為市區車隊。



五隊車隊中，除「的士大王」太子女鄭敏怡旗下的星群車行及另一「的士大王」之子伍海山旗下泰和較耳熟能詳外，其他名字雖然較陌生，但實際大部份屬多個老牌車行聯同合作推出，其中CMG Fleet正是城市車行與GoGoX（前身GoGoVan）合作；Big Boss Taxi則有多個合作單位，包括的士小巴商總會理事長陳洲旗下的生生汽車，以及恒安車行等。



運輸署形容批出車隊各有特色，其中Big Boss Taxi以科技化管理作噱頭，結合非專營巴士等經驗，拋開傳統的士管理模式殺出重圍；新科發展則「豪買」1,000架電動的士加快新能源運輸發展。《香港01》整合各車隊資訊、訪問內容，比對五隊車隊特色及未來發展。



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1、Big Boss Taxi Company Limited

該車隊由恒安車行、生生汽車、非專營巴士CT Bus等合作營運。恒安車行董事總經理張秉江接受《香港01》訪問時指，公司已有3年網約的士經驗，目前有150部混能的士，計劃先增購30架豪華6人座的士及30架可供輪椅的士，再陸續增加，料一年內能有300架的士。

張表示，期望年底至年初首一二百架車隊的士可以開始營運，而網約平台則會選擇與坊間多個知名平台合作，包括內地平台，強調持開放態度，合規格及合適的平台都可合作。

至於收費方面，他稱一般車隊的士收費與普通的士類同，預約豪華及輪椅的士會收取服務費及預約費，至於多少則尚待觀察。

張秉江認為，Big Boss Taxi能在傳統的士及非專營巴士經營經驗中各取所長，並計劃推行科學管理，將日常營運數據化、系統化及信息化，有別於傳統，做到革新化的管理。

香港的士司機從業員總會秘書長黃大海稱將新購1,000架的士，且全屬電動車。（梁鵬威攝）

2、新科發展（國際）有限公司

新科發展過去雖然在的士業界不多提及，但其車隊營運經理為香港的士司機從業員總會秘書長黃大海，的總過去不時在七一回歸日率大批的士巡遊慶祝，其中2022年回歸25周年動員逾百架的士砌出「25」賀回歸25周年最令人印象深刻。

新科同時是今次車隊中，投資最多的士的一支，也是唯二兩支混合模式經營。黃大海表示，將新購1,000架的士，且全屬電動車，包括100架豪華的士及100架輪椅的士，既有市區也有新界的士。

他指會車費方面會視乎市場需求定價，暫時未有決定，也會開放與不同網約平台合作。

的士車隊｜「星群的士」斥資3億元發展車隊，單計購買豪華的士的開支已高達1.5億元。（夏家朗攝）

3、星群的士服務有限公司

星群的士正是「的士大王」鄭克和營運的「忠誠車行」旗下，由太子女鄭敏怡「打骰」，屬業界龍頭之一，亦是另一支混合型車隊。星群過往曾引入無障礙的士，並早已設立「星群的士App」做預約服務，對網約服務駕輕就熟。

鄭敏怡接受《香港01》訪問時更展示新購入的豪華6座的士，採用國產上汽大通的Maxus Mifa 7電動車，配備Wi-Fi、USB充電及各種電子支付方式，又設偵測車速、車距等裝置監察駕駛表現，整體斥資高達3億元。她稱會車隊有約500架的士，包括450市區、幾十架新界及10架大嶼山的士。

星群指出，最快會在今年 9 月率先推出 6 座位的純電動豪華的士星並在年底前有超過 120 部全新的士投入服務，初步料豪華的士會比咪錶收費高10至25%。

4、CMG Fleet Management Limited

CMG Fleet同樣屬較少聽聞的名字，但實際上是由城市車行與GoGoX（前身GoGoVan）合作營運，為市區車隊之一，也是擁有最多的士的車隊之一。

5、泰和管理有限公司

泰和為泰和車行旗下，其負責人正是另一「的士大王」伍熀之子伍海山，泰和旗下有經營無障礙的士的「鑽的」。

泰和表示一直紥根香港，緊貼的士行業發展。公司稱意識到社會對的士服務要求有所改變，將會與時並進，積極配合政府提供專業、安全及可靠的車隊服務，讓市民及旅客更有信心乘搭的士，帶動香港經濟。