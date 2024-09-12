舒適堡｜灣仔店擺放Healthy易拉架　舊會員須簽同意書續用服務

連鎖健身中心舒適堡「暫時全線結業」，海關過去兩日拘捕兩名公司董事，至於聲稱由新投資者「Healthy」接手的灣位分店，今日在地下大堂擺設易拉架，稱只為舒適堡客戶免費提供餘下所有健身私人教練課堂及美容療程服務，有職員指，容許舊會員上樓登記，不招收新會員。有舒適堡舊有會員指，若接受Healthy服務，須簽署同意書，不過當中列明Healthy有權隨時修訂營運守則。



位於灣仔京城大廈的舒適堡分店，地下大堂設有「Healthy」的易拉架。（黃偉民攝）

記者中午到舒適堡位於灣仔京城大廈的分店視察，地下大堂的招牌燈箱已拆走，暫未換上新招牌。同場亦設有「Healthy」的易拉架，稱只為舒適堡客戶免費提供餘下所有健身私人教練課堂及美容療程服務，又指舒適堡的所有財務或合約糾紛一概與其公司無關。

易拉架上未留有「Healthy」公司的聯絡資料，僅指任何關於「舒適堡」的查詢，電郵至「physicalfitnessnbeauty@gmail.com」。現場有自稱是「Healthy」的職員在大堂看守，稱只限舊會員上樓登記，不接收新會員。

海關警方派員到怡和街、京城大廈分店調查

海關和警方下午分別派員到舒適堡銅鑼怡和街和京城大廈分店調查，其中在京城大廈逗留約個半小時，之後帶走一箱證物離開。在灣仔店方面，接待處有會員到櫃檯填寫資料。有Healthy職員在電梯口詢問到場人士是否舒適堡會員，又要求非會員人士離開。記者拍照時，有職員出手擋鏡頭，稱「影一兩張好啦」。

有曾任舒適堡的教練到新店了解。梁先生表示，無意在Healthy工作，稱有Healthy人員曾挽留他，但開價僅100元一堂，亦沒有告知何時復工、上課時間等。身旁的另一位教練蘇小姐表示，Healthy的員工基本上只理會客人，「冇理我哋」，向對方多番詢問詳情，亦沒有得到答案。

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舊會員可申請簽同意書 列明Healthy可隨時修訂營運守則

舒適堡舊有會員崔先生向記者表示，現場的Healthy員工要求他簽署同意書，才可使用Healthy的健身設施。他不滿當中有條款列明Healthy有權作任何決定而不通知，加上現時桑拿設施尚未重開，故沒有簽署。他績指，與舒適堡尚有10年合約，若Healthy以同樣價錢再推銷他，會再簽新約。

根據崔先生提供的「申請取代舒適堡提供剩餘服務同意書」，當中列明Healthy接受申請後，申請人須即時簽署標準客戶協議書或健身合同，並同意遵受營運守則及規定，Healthy可適時修訂。另外，申請人授權Healthy向舒適堡獲取其所有合約或協議及個人資料等。

另有舒適堡六年的舊有會員Ryan表示，從來沒有簽下十年合約，其合約尚餘約20個月才到期。他表示已簽了Healthy同意書，欣賞Healthy願意接手舒適堡合約，但認為適堡合當初應該交代清楚結業去向。他又認為10年長時間合約並不合理，政府應立例規定最長預繳合約年期，例如3年。

舒適堡上周全線結業，海關拘捕兩名公司董事，涉違反《商品說明條例》。海關指，截至今早7時，共接獲1357宗舉報，涉及預繳健身及美容金額超過7000萬元。