沒有清盤官的「全線結業」　舒適堡死得有可疑｜刁佬

其實刁佬三個禮拜前已寫好健身室執笠系列，但左改右改，拖到而家先刊登，新聞變舊聞，預測變故事。舒適堡(Physical)全線分店共有23間，據特首的數學，執23間會開36.8間，或許是市場之福！

接連幾日舒適堡的新聞霸佔頭版，教練及客戶紛紛報案及投訴，越揭越可疑。有準客戶表示有教練推銷8,000蚊永久會籍，幸好準客戶知道便宜莫貪，一定有古怪，不久後舒適堡就結業，執返身彩。

舒適堡「全線結業」後，公司旋即出通告話有新投資者，繼續承認大家的會籍，位於灣仔的分店將改名為Healthy。在新聞上見到舒適堡健身教練馮先生：「我們從來至今都無人知道新投資者是誰。原本教練費用連佣金，一半要出糧給教練，自己袋另一半，但新投資者叫我們這班教練過去上原本的堂，只是給100元一小時，如果答應了，他新的計劃連底薪都無，是當自僱人士，其實無保障。大部同事都說你先出糧，你現在誠信破產。」

100元一堂據說仲低於150一堂的新手教練水平。刁佬越睇越覺得舒適堡「全線結業」疑點重重，表面證供係疫情後由治及興所以結業，事實當然是疫後經濟復甦未如理想，但刁佬覺得這是趁機結業的藉口。

舒適堡「全線結業」有幾大疑點。﹙資料圖片﹚

舒適堡「全線結業」的幾大疑點：

1. 沒有清盤官的「全線結業」

一間公司唔係自願清盤或光榮結業，行到執笠呢步，多數債務纏身，如果無清盤官執返乾淨間公司，同債務人談判，一般好少會有已準備好的白武士即刻入場，承擔債務。呢位已準備好入場的新投資者，好可能係友好。

2. 接受舊會籍對新會員不公

舒適堡結業之時即刻話新投資者會承認之前的會籍，一切維持不變，對舊會員當然好，但咁即係對新會員不公？新投資者投資健身室當然要看每用戶平均收入(ARPU-Average Revenue Per User)，啲舊會員已被人Sell哂無限遠期的會籍，ARPU增長有限。一個會所、餐廳及場所總有接受會員的上限，你叫新會員情何以堪？

3. 舒適堡的剩餘價值

一間公司可否鹹魚翻生，就睇佢仲有幾多霉香，即係剩餘價值。舒適堡個名已「臭」，健身室經營又唔係特別難，有乜需要買間個招牌已爛，又債務纍纍的公司？世上沒有無緣無故的愛。

刁佬覺得有關當局為大眾利益，應徹查舒適堡的資金去向，成件事係唔係輸哂咁簡單？有沒有明知自己無條件提供無限遠的會籍，仍存心詐騙。刁佬猜測新友好投資者其實一早按劇本埋位，逼教練、客戶及業主接受新條款，按舒適堡的新遊戲規則玩。否則不如真全線執笠，一拍兩散。

【財經專欄】刁場奇幻錄．刁佬

簡介：遊走在中環黑白之間，自覺是個穿著西裝的古惑仔，在波詭雲譎的金融市場中，鑽研刀不血刃的秘訣。

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