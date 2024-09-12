舒適堡｜HEALTHY要求簽額外協議　沒義務提供服務　律師提醒細閱

舒適堡突然宣布暫時結業，灣仔分店今日改名為HEALTHY重開，不少舒適堡用戶到場了解會籍過渡的安排，有用戶指職員提供一份「申請取代舒適堡提供剩餘服務同意書」，但當中的條文字眼令他感到疑慮，故沒有簽署。



香港調解仲裁中心主席、執業律師蘇文傑指，這份實為申請書，HEALTHY也保留了拒絕用戶申請的權利，又指即使HEALTHY接受申請，提供的設施或導師與用戶原本在舒適堡享有的也不一定會完全相同。



他又特別提到，申請書中要求用戶於申請獲接受，即時簽署HEALTHY的標準客戶協議書／健身合同並同意遵守營運守則及規定，惟現時根本未知這些文件或守則的實質內容。他提醒用戶在簽署申請書前，應要求對方提供這些額外文件，並仔細閱讀當中條文，留意會否包含一些比較「辣」的條款，例如「自動續約」等，才再決定是否作出申請。



位於灣仔京城大廈的舒適堡分店，地下大堂設有「Healthy」的易拉架。（黃偉民攝）

HEALTHY派發的「申請取代舒適堡提供剩餘服務同意書」（陳先生提供）

舒適堡結業後發通告，指「新公司將以 HEALTHY品牌營運，承諾為舒適堡原有客戶免費提供餘下所有健身卡及私人教練課堂服務」；不過，根據HEALTHY向顧客提供的同意書，抬頭「申請取代舒適堡提剩餘服務同意書」，入面提及「HEALTHY沒有向本人提供取代Physical 剩餘服務的義務」。

香港調解仲裁中心主席、執業律師蘇文傑表示，這份文件如其標題「申請取代舒適堡提供剩餘服務同意書」，屬一份申請書。（資料圖片）

律師：應該係想將主導權放返喺HEALTHY到

香港調解仲裁中心主席、執業律師蘇文傑表示，這份文件屬一份申請書，而HEALTHY在文末也標明「不是邀約（offer）」，指及沒有義務取代Physical 剩餘服務，意味HEALTHY在收到申請後不一定會接受，仍保留拒絕的權利，「應該係想將主導權放返喺HEALTHY到。」

他續指，對於HEALTHY在這份申請書的首段稱「按 Physical 原定合約／協議提供剩餘服務（尤其使用健身中心設施和健身導師訓練）而無需另付或加付費用」有所保留，並解釋HEALTHY不論在設施或導師上，也未必會與舒適堡相同，「要apple to apple應該就無咩可能。」

蘇文傑續提醒，要特別留意申請書中的第三點，當中提到如HEALTHY接受申請，用戶需即時簽署HEALTHY的標準客戶協議書／健身合同並同意遵守營運守則及規定，「呢啲標準客戶協議書、健身合同內容係咩呢？其實係唔知。」

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留意會否包含一些比較「辣」條款如「自動續約」

他表示，舒適堡用戶在簽署這份申請書前，應要求HEALTHY提供標準客戶協議書／健身合同、以及其營運守則及規定，仔細閱讀當中條文，會否包含一些比較「辣」的條款，例如「自動續約」等，才再決定是否作出申請。

他也表明，這份申請書現時看來並無任何條文要求用戶放棄追討舒適堡，但難保未來的一些額外要簽署的文件中或有相關細則，提醒用戶先看要求看所有相關文件，「有就要小心」。

蘇文傑又提到，現時這份申請書當中所用的字眼「HEALTHY」、「Physical」實為品牌、商號，而非一間公司，如未來有任何爭議要作追討，用戶是難以向一個品牌或商號追討，強調這類合約的主體應該要是公司，而非品牌或商號。

他最後亦提到，知道很多舒適堡用戶也有使用儲物櫃，但這份申請書卻隻字未提儲物櫃內的財物會如何處理，建議用戶也要留意這點。

舒適堡宣布結業後，警方於9月11日拘捕兩名董事後，記者當日下午到舒適堡灣仔店視察時，發現已開始裝修。（香港01記者攝）

客戶質疑字眼矛盾 放棄簽署過渡安排

舒適堡用戶陳先生稱，當年以7,000元購買5年健身會籍，現時餘下大約兩年效期，舒適堡宣布暫時結業後，他曾向消委會求助。

他形容，今日到達HEALTHY時，職員查閱其身份證和舒適堡會員證資料後，才准許他入場，同場另有3名舒適堡會員辦理會籍過渡手續。

陳先生其後在職員手上取得同意書，但他認為同意書上的條文字眼令他感到疑慮，例如頂部的粗體字註明「申請取代舒適堡提供剩餘服務同意書」，但在底部則以普通字體寫着「HEALTHY沒有向本人提供取代Physical剩餘服務的義務」，當中有前後矛盾，令他大感困惑，為免再次不幸中招，反正損失金額不多，他決定放棄簽署過渡安排。但他指同場其他人則已簽署。

陳先生又形容，職員沒有特別遊說會員簽署，但他擔心再有其他問題，所以將相關同意書攝下並放上網，希望提醒其他舒適堡會員在簽署前，先看清楚同意書上的條文及審慎考慮清楚。