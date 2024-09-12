舒適堡｜消委會接3289宗投訴　涉款逾1億元　海關接1492宗舉報

舒適堡突然宣布暫時結業，消委會最新數字，接獲3,289宗投訴，涉及總金額1.1億元。香港海關表示，共接獲1,492宗相關舉報，涉及預繳健身及美容金額約7,200萬元。



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消委會表示，截至2024年9月12日下午6時，本會共接獲3,289宗有關今次事件的投訴，涉及總金額113,240,902元 ，平均每宗個案涉及金額為34,430元。金額最高一宗涉及1,817,600元，最低一宗涉及99元。

海關指出，截至今日下午4時，海關共接獲1492宗相關舉報，涉及預繳健身及美容金額約7,200萬元 。

海關和警方下午分別派員到舒適堡銅鑼怡和街和京城大廈分店調查，其中在京城大廈逗留約個半小時，之後帶走一箱證物離開。在灣仔店方面，接待處有會員到櫃檯填寫資料。有HEALTHY職員在電梯口詢問到場人士是否舒適堡會員，又要求非會員人士離開。