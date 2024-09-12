舒適堡｜美國限預繳合約年期　澳洲僅收首年會費　各地冷靜期不同

舒適堡突然宣布「暫時結業」，兩名董事被捕，外界再度關注健身室預繳式銷售及合約「冷靜期」。港府早於2019年就美容及健身業立法規管冷靜期完成公眾諮詢，但至今未有落實。



現時美國紐約就健身合約設有3日冷靜期，合約不能超過3年，澳洲設7日冷靜期，健身室只能收取一年的預繳費用；內地嚴格規管預繳式銷售，賣方若有重大經營風險，或影響正常提供產品，應停止收款，違者需要退款，或要被罰所得10倍以下的款額，情節最嚴重甚至需要停業「釘牌」。



從當年諮詢公眾文件可見，政府有參考其他國家針對長期合約的「冷靜期」以及「退款期」。（商經局公眾諮詢文件截圖）

舒適堡宣布結業後，警方昨日（11日）公布已拘捕兩名董事。記者同日下午到舒適堡灣仔店視察時，發現已開始裝修。（香港01記者攝）

美國紐約及澳洲昆士蘭多年對已針對健身室條款作出規管，其中紐約除了限制雙方簽署的合約，每年不能超過3,600 美元，折合2.8萬港元（不包括網球和壁球設施）。

美國紐約合約期限也不能超過36個月

此外，合約期限也不能超過36個月，續約年期也不應超出3年。賣方（即健身房）撇除特定情況下，亦要按提供的合約長度，分別向州政府繳交5萬至15萬美元保證金。

至於「冷靜期」，紐約亦限制每份合約要清晰標明，買方可於3個工作天內，以書面形式、附上會員資料後，告知賣方要取消合約；而賣方收到通知後，要在15個工作天內向消費者退款。甚至如果在簽約一年內，賣方未能提供合約指明內容，合約即可視作無效。

搬離健身房25英里或以外可申取消合約

而若然買方身故、醫生批文下證明嚴重傷殘而有超過6個月無法使用服務、搬離健身房25英里或以外，以至賣方停止提供指明服務，也可在3個工作天後申請取消合約。

至於任何因為條文而受損消費者，也可向當地小額錢債法院（Small Claims Court）發起訴訟，而法院判決金額則不得超過實際損害賠償，加上合理律師費的三倍。另外，違例的健身房也會被處不多於2,500美元，折合約2萬港元的罰款，而檢察院亦可另作進一步檢控。

紐約就規管健身中心有推出相關法例，其中就著取消合約上，除了3天「冷靜期」，亦包括4種特定情況，可在冷靜期後取消合約。（紐約州政府網站文件截圖）

澳洲昆士蘭州冷靜期限簽約起48小時

至於澳洲昆士蘭州針對健身合約的條文，其「冷靜期」則列明可於簽約起48小時內，書面通知健身房。賣方在收到通知的21日內必須退回買方任何已支付的費用，不過健身房可以收取書面通知前所提供的服務，以及不多於75澳元，折合約390港元的行政費用。至於消費者若因身體殘障或疾病而取消，則在提交醫生證明後，並在健身房收取上述的費用下，取消合約。

有關合約也要求清楚列明收費項目、冷靜權、消費者權益、結束合約的流程，也要向買方說明所有收費，包括會員費用、特定項目收費等。

合約長度上，昆士蘭州限制即使消費者簽下多於一年的合約，但健身房只能收取一年的預繳金額。續約時，健身房也要在合約完結2個月前通知買家，向其闡明合約到期日，以及終止合約的事宜。

至於新加坡，雖然沒有相關法例規管健身、美容業，但當地消費者協會（CASE）就有推出名為「CaseTrust」的制度，該制度類似本地的「Q嘜認證」，水療及健身公司可申請加入名冊，現時已有620間公司取得金牌認證。

▼9月10日 被傳重開的舒適堡灣仔分店未有營業▼



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內地今年7月推新例 預繳賣家嚴重違例可直接釘牌

除了外國，內地、澳門都設有法規，不過相關法例是直接應用於任用預繳式服務。內地於今年7月修訂推出的《消費者權益保護法實施條例》第22條，訂明賣方若以預付方式提供商品或服務，應與消費者訂立書面合同，約定產品內容、費用、預繳金額退還方式，以至違約責任等。

而賣家收取預繳付款後，應依照合約提供產品，不得降低質素，也不得任意加價。若未依約定提供，則應依照消費者要求履行或退還預繳款項。至於賣方若有重大經營風險，或影響正常提供產品，則應停止收款；停業或遷移服務場所，也要事先告知消費者，提前30日在其經營場所、網站、網店首頁等，張貼有效聯絡方式。

內地於今年7月修訂推出的《消費者權益保護法實施條例》第22條。（國務院令通告截圖 ）

而賣方若違反第22條，將由有關部門責令改正，並可按情節處罰警告，包括沒收違法所得金額、處以違法所得的1倍以上、10倍以下罰款；至於沒有因違法所得，則處50萬元以下罰款；而情節嚴重，則會命令其停業整頓、吊銷營業執照。

至於第46條則載明，買賣雙方發生消費爭議後，向市場監督管理部門或其他相關部門投訴後，行政部門應在收到起計7個工作天內，予以處理並告知買家。如不予受理亦應告知買家理由，以及其他解決爭議的途徑。

海關及警方於昨日起，一連兩日展開行動、拘捕舒適堡兩名董事，其中一名董事由海關帶走。（廖雁雄攝）

澳門設「頭七尾七」 冷靜期與退款期均為七天

澳門方面，2022年推出的《法律消費者權益保護法》，保障購買預繳式服務的消費者，可於簽約起計七日內，享有自由解除合同的權利而無須說明理由；至於賣方收到消費者要求在「冷靜期」解除合同時，要自收到通知當日起計7日內，向消費者退款並通知消費者退款日期、地點及方式。

澳門的《消費者權益保護法》自2022年起生效，其中有條文是針對預繳式服務。（澳門消委會網站截圖）

而賣方如違反以上規定，可被罰5,000至2萬澳門幣罰款。惟若然符合勸誡制度，則可按相關規定作出補正。