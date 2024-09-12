綠置居2023｜啟鑽苑遲買有得平　錦柏苑遲買變貴　港島租置屋望海

綠置居2023推售的單位，除了新推售項目長沙灣麗玥苑，還有約300個鑽石山啟鑽苑、油塘高宏苑、馬鞍山錦柏苑重售單位、以及新一批約350個租者置其屋計劃回收單位。



對比最初推售時的價單、與現時重售的價單，鑽石山啟鑽苑部份單位現時重售的售價，低於最初推售時的售價，其中重售價單中最貴的第五座36樓15室，實用面積約481平方呎，最新售價為336.4萬元，較最初推售時的381萬元，平逾44萬元。



但與此同時，馬鞍山錦柏苑，則有部份單位出現相反情況，相信與最初推售時以市價四一折出售有關。在重售的價單中最貴的C座22樓13室，實用面積約381平方呎，最初推售時售價為192.2萬元，如今重售的售價為212.3萬元，兩者相差約20萬元。



在綠置居2023的307個重售單位當中，鑽石山啟鑽苑佔逾半、有167個，馬鞍山錦柏苑則有117個，油塘高宏苑則有23個。

鑽石山啟鑽苑部份單位遲買有得平

對比最初推售時的價單、與現時重售的價單，鑽石山啟鑽苑部份單位現時重售的售價，低於最初推售時的售價。以重售的價單中最貴的第五座36樓15室為例，實用面積約481平方呎，最新售價為336.4萬元，較最初推售時的381萬元，平逾44萬元。

同一屋苑重售的價單中最平的單位，則是4座3樓6室，實用面積約186平方呎，最新售價為107.7萬元，亦較最初推售時的約122萬元，平逾14萬元。

鑽石山啟鑽苑。（香港01相片）

馬鞍山錦柏苑最初市價四一折出售 遲買反而貴

至於馬鞍山錦柏苑，則有部份單位出現相反情況，相信與最初推售時以市價四一折出售有關。在重售的價單中最貴的C座22樓13室，實用面積約381平方呎，最初推售時售價為192.2萬元，如今重售的售價為212.3萬元，兩者相差約20萬元。

同一屋苑重售的價單中最平的C座3樓10室，實用面積約184平方呎，最初推售時售價為81.8萬元，如今重售的售價為90.4萬元，兩者相差逾8萬元。

錦柏苑位於馬鞍山恆泰路，鄰近恆安站。（資料圖片／梁鵬威攝）

港島四屋邨租置單位 利東邨東興樓望山 翠灣邨翠康樓望海

在新一批約350個租者置其屋計劃回收單位，來自39個公共屋邨，其中25個公共屋邨位於新界，10個位於九龍，4個則位於港島。有意住港島、又著重窗外景觀的人，可以留意利東邨東興樓7樓13室，窗外是一片山景；而翠灣邨翠康樓19樓12室，則可以晀望海景。

利東邨東興樓7樓13室，窗外是一片山景。（房委會網站）